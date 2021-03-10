GTA 5 Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri
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GTA 5 Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri

10.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:39
GTA 5 Sistem Gereksinimleri: Sorunsuz Oyun için Minimum ve Önerilen PC Gereksinimleri

GTA beş yaygın GTA 5 olarak bilinen dünya çapında en popüler oyun başlık biridir. GTA: Vice City'nin gelişiyle ve oyun meraklısı olarak GTA oynamaya başladım, oyunun evrimini gördüm diyebilirim. İşte GTA 5 sistem gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı haberimizde...

GTA 5, yaklaşık altı yıl önce piyasaya sürülen oyun serisinin en son sürümüdür. Raporlara göre oyunlar, lansmandan sonraki 24 saat içinde dünya çapında 800 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi başardı. Şirket ayrıca, oyunun 2019 yılına kadar 110 milyon kopya sattığını ve oyunun hala birçok kullanıcı tarafından satın alındığını iddia etti. GTA 5 serisi, Rockstar Games için büyük bir başarıya dönüştü.

Raporlar ayrıca seride yüzde 63 daha fazla oynanan versiyon olduğunu gösteriyor, bununla birlikte üst düzey bir grafik oyunu olduğunu tamamen anlayabiliyoruz. Bu sürümü birkaç kez oynadım ve bu oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için iyi PC gereksinimleri gerektirdiği oldukça açık. Bu oyunu satın almayı planlıyorsanız, işte GTA 5 için minimum ve önerilen PC gereksinimleri. Oyunu oynamak için en azından minimum gereksinimlere sahip olduğunuzdan emin olun.

GTA 5 Minimum PC Gereksinimleri Listesi

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
  • İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU)/ AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz
  • Bellek: 4GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
  • Ses Kartı:% 100 DirectX 10 uyumlu
  • HDD Alanı: 65GB

GTA 5 Önerilen Bilgisayar Gereksinimleri Listesi

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
  • İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU)/ AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)
  • Bellek: 8GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB
  • Ses Kartı: % 100 DirectX 10 uyumlu
  • HDD Alanı: 65GB

GTA 5 En İyi Bilgisayar Gereksinimleri Listesi

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7 10. Nesil yonga seti/ AMD AMD Ryzen 7 3700X 8 Çekirdek 4,4 GHz'e kadar 36 MB Önbellek AM4 Soketi
  • Bellek: 16GB DDR4 RAM
  • Ekran Kartı: Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4GB
  • Ses Kartı: % 100 DirectX 10 uyumlu
  • SSD: 128 GB

GTA 5 İndir

GTA 5, GTA franchise'ının en çok satan oyunlarından biridir ve oyunu satın almayı planlıyorsanız, resmi Rockstar Games web sitesine gidebilir ve satın alma işleminizi yapabilirsiniz.

GTA 5'i grafik kartı olmadan çalıştırabilir miyim?

Evet, GTA 5'i grafik kartı olmadan oynayabilirsiniz, ancak gecikmeli oyun ile en düşük ayarda oynamaya hazır olun. Ayrı bir GPU'ya sahip olmak, GTA 5 oyununu daha akıcı bir deneyimle oynamak için de iyi bir seçenektir.

GTA 5 düşük kaliteli PC'de fps'mi nasıl artırabilirim?

Düşük kaliteli bir bilgisayar kullanarak GTA 5 oynarken FPS sayısını artırmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Vsync'i Yarım olarak ayarlayın, böylece yenileme hızını sınırlayabilirsiniz

Çözünürlüğü 70p'ye ayarlamanız ve mesafe ölçeklendirmesini ve popülasyonla ilgili ayarları azaltmanız gerekir.

Gölgeleri ayrıca Documents> Rockstar Games> GTA V> settings.xml'e gidip not defteri olarak açarak da devre dışı bırakabilirsiniz. Orada ShadowQuality değerini '0' olarak değiştirmeniz gerekir. Bu, düşük kaliteli PC'nizdeki oyun performansını artıracaktır.

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