GTA 5 sistem gereksinimleri 2020 | GTA açılımı nedir?
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GTA 5 sistem gereksinimleri 2020 | GTA açılımı nedir?

GTA nedir? GTA Vice City sistem gereksinimleri neler? GTA San Andreas sistem gereksinimleri neler? GTA 6 sistem gereksinimleri neler? GTA hileleri

GTA 5 sistem gereksinimleri 2020 | GTA açılımı nedir?
10.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:31

GTA tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından biridir. Serinin ilk versiyonundan beri binlerce oyuncuya ulaşmış olan oyun pek çok göreve sahiptir. GTA 5'in Epic Games tarafından ücretsiz verilmesi ile kitlesini daha da büyüten serinin yeni versiyonu 2021'in ikinci yarısında çıkacak.

GTA AÇILIMI | GTA NEDİR?

İlk olarak 10 Ağustos 1997 yılında piyasaya sürülen GTA'nın açılımı Grand Theft Auto'dur. O zaman ki adı DMA Design olan Rockstar North tarafından tasarlanmıştır. ASC Games tarafından piyasaya sürülen oyuna daha sonra eklentiler eklenmiştir ve devam oyunları çıkarılmıştır.

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020

GTA V en düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600/ AMD Phenom 9850

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 10 uyumlu

GTA 5 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit SP1

İşlemci: Intel Core i5 3470/ AMD X8 FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 sistem gereksinimleri 2020 | GTA açılımı nedir?

GTA 5 HİLELERİ

Gta V Oyuncu Hileleri

Hızlı Koşu: CATCHME

Ölümsüzlük 5 Dakika: PAINKILLER

Hızlı Yüzme : GOTGILLS

Ağır Çekim : SLOWMO

Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

Yönetmen Modu : JRTALENT

Sarhoş Modu : LIQUOR

Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

Süper Zıplama : HOPTOIT

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL

Yerçekimini Azalt : FLOATER

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri

StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM

Sanchez Motoru : OFFROAD

Comet Arabası : COMET

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

BMX Bisiklet : BANDIT

Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

Duster Uçağı : FLYSPRAY

Limuzin (Limo) : VINEWOOD

Golf Arabası : HOLEIN1

Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Gta 5 Özel Araç Hileleri

Deniz Uçağı : EXTINCT

Denizaltı : BUBBLES

Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

Gta 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma

Patlayıcı Mermiler : HIGHEX

Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

Silahlar : TOOLUP

Can & Zırh Doldur : TURTLE

Ateşli Mermiler : INCENDIARY

Paraşüt : SKYDIVE

GTA 5 sistem gereksinimleri 2020 | GTA açılımı nedir?

GTA VICE CITY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA Vice City en düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 98 işletim sistemi bile olur

İşlemci: 400 MHz

RAM: 64 MB

Ekran kartı: 16 MB

Gerekli boş alan: 1 GB

GTA Vice City tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: En düşükten en yükseğe kadar tüm işletim sistemleri olur

İşlemci: 800 MHz

RAM: 128 MB

Ekran kartı: 32 MB

Gerekli boş alan: 1 GB

GTA 5 sistem gereksinimleri 2020 | GTA açılımı nedir?

GTA SAN ANDREAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA San Andreas minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win XP (32) bit

İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+

Ekran Kartı: NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro

Ram: 384 MB

DirectX: DirectX 9

Boyutu: 4.7 GB

GTA San Andreas önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 (64) bit

İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veyaAMD Athlon XP 1800+

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600 veya AMD Radeon 9500 Pro

Ram: 384 MB veya üzeri

DirectX: DirectX 9

Boyutu: 4.7 GB

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Henüz kesinleşmiş sistem gereksinimleri yok. Yabancı bir sitenin belirlediği muhtemele sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

GTA 6 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz/ AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX: 12

GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz/ AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX: 12

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