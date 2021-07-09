GTA 5 hileleri 2021! GTA 5 Araba, uçak, motor ve para hileleri!

GTA serisinin en popüler oyunlarından birisi GTA 5'dir. 2014 yılında çıkmasına rağmen günümüzde hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Özellikle GTA 5 Online milyonlarca oyuncunun . Peki, herkesin merak ettiği GTA 5 hileleri nelerdir? GTA'in hileleri var mı? GTA 5 şifreleri nedir? İşte detaylar!

Rockstar Games tarafından 2013 yılında piyaya sürülen efsane oyun serisi GTA'nın beşinci versiyonu, 8 senelik zaman diliminde birçok ödül kazanmayı başardı. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yapım GTA 5'in hileleri var mı? GTA 5 hileleri neler? gibi soruları yanıtladık...

GTA 5 HİLELERİ (ŞİFRELERİ) NELERDİR?

Grand Theft Auto V'da birbirinden farklı şifreler mevcuttur. Şimdi bu hileleri kategorilerine göre ayıralım ve aşağıya ekleyelim.

GTA 5 HİLELERİ NELER?

Hızlı Koşu : CATCHME

CATCHME Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

PAINKILLER Hızlı Yüzme : GOTGILLS

: GOTGILLS Ağır Çekim : SLOWMO

SLOWMO Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

DEADEYE Yönetmen Modu : JRTALENT

JRTALENT Sarhoş Modu : LIQUOR

LIQUOR Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

POWERUP Süper Zıplama : HOPTOIT

: HOPTOIT Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

FUGITIVE Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL

SKYFALL Yerçekimini Azalt : FLOATER

FLOATER Kayan Araçlar : SNOWDAY

: SNOWDAY Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

LAWYERUP Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 ARABA, UÇAK, BİSİKLET VE MOTOR HİLELERİ

StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM

ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM Sanchez Motoru : OFFROAD

: OFFROAD Comet Arabası : COMET

COMET Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

: BUZZOFF BMX Bisiklet : BANDIT

: BANDIT Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

TRASHED Duster Uçağı : FLYSPRAY

FLYSPRAY Limuzin (Limo) : VINEWOOD

VINEWOOD Golf Arabası : HOLEIN1

HOLEIN1 Rapid GT Arabası : RAPIDGT

GTA 5 SİLAHLAR, EŞYALAR VE ÇATIŞMA HİLELERİ

Patlayıcı Mermiler : HIGHEX

HIGHEX Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

HOTHANDS Silahlar : TOOLUP

TOOLUP Can & Zırh Doldur : TURTLE

: TURTLE Ateşli Mermiler : INCENDIARY

INCENDIARY Paraşüt : SKYDIVE

SKYDIVE GTA 5 ÖZEL ARAÇ HİLELERİ

Deniz Uçağı : EXTINCT

EXTINCT Denizaltı : BUBBLES

BUBBLES Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

GRAND THEFT AUTO V (GTA 5) ŞİFRELERİ OYUNDA NASIL AKTİF EDİLİR?

Grand Theft Auto V hilelerini oyunda aktif etmek için öncelikle oyuna giriş yapıyoruz. Ardından oyun içerisindeyken paylaşılan bu şifreleri olduğu gibi yazıyoruz. Yani herhangi bir yere basmadan direkt olarak hileyi yazıyoruz ve böylelikle aktif oluyor. Tabii doğru yazmaya da dikkat edin. Yoksa aktif olmayabilir.