GS Espor Akademi Koçu Chonocleas: "Takım olarak oynamayı başaramadık"

Yarı finallerde mağlup olan Galatasaray Espor Akademi'nin koçu Berkay "Chonocleas" Özata açıklamalarda bulundu.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi yarı final karşılaşmaları 10 Ağusltos Salı gününün öğle saatlerinde başladı. Galatasaray Espor Akademi ile Papara Supermassive Blaze Akademi'nin karşılaştığı yarı finallerin ilk ayağında Supermassive Blaze ekibi rakibini 3-0'lık bir skor ile mağlup ederek ilk final biletini kazanmış oldu. Maçın sona ermesinin ardından ise Galatasaray Espor Akademi'nin koçu Berkay "Chonocleas" Özata'dan bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özata, hem yarı final karşılaşması hem de karşılaşmanın kaybedilmesinin ardından gelen yorumlara dair söylemlerde bulundu.

İkinci kez yarı finalde elenmenin hissiyatının çok berbat olduğunu ve çok üzüldüğünü belirten Chonocleas, bu şekilde kaybetmenini kendilerine yakışmadığını dile getiriken, tüm taraftarlardan özür diledi.

"BİRİNE NEFRET KUSMAK İSTİYORSANIZ BANA KUSUN"

Lig aşamasını ikinci sırada bitiren takımın koçu açıklamasının devamında kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederken, kendi deyimi ile haddini aşan yorum yapanlar hakkında şöyle konuştu:

"Bizi her zaman kazansakta kaybetsekte destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum fakat iyi günümüzde bizi destekleyip bugün kaybettiğimizde yapılan haddini aşan yorumlar gördüm eğer birine nefret kusmak istiyorsanız bana kusun gencecik oyunculara değil onlar geleceğimiz."

Koç açıklamasının bir sonraki Tweet'inde ise "Bu oyunculara sahip çıkın, eleştirmek en doğal hak buna sonuna kadar saygımız var ama nefret kusacak birini arıyorsanız hatalı benim bana istediğinizi söyleyebilirsiniz gencecik çocukların heveslerini kırmayın." dedi.

"BİZ TAKIM OLARAK OYNAMAYI BAŞARAMADIK"

Papara Supermassive Blaze Akademi takımını canı gönülden kutlayan Özata, takım oyunları hakkında "biz takım olarak oynamayı başaramadık ama onlar da bizim aksimize takım olarak çok iyi oynadılar ve sonuna kadar hakettiler. Beraber tamamlayamadığımız hikayeyi benim için tamamlayın destekçinizim @CoachCoosone @NuQlol" yorumunu yaptı.

Koç açıklamasına son verirken pes etmeden çalışmaya devam edeceğini ve eskisinden daha iyi döneceğine de dikkat çekti.

Kaynak: Playerbros