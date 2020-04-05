Grup Yürüyüş, online konserle sevenleriyle buluştu Direniş marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyan sevenlerine online konser verdi.

Direniş marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyan sevenlerine online konser verdi.

Grup, YouTube kanalından canlı yayınlanan konserde, kendi eserlerinin yanı sıra usta sanatçıların ezgilerini seslendirdi.

Şarkı aralarında takipçilerine seslenen grubun solisti Mehmet Ali Aslan, tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, evde kalmanın önemine değindi.

Aslan, hasta olanlara şifa, hayatını kaybedenlere ise rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"İnşallah daha fazla yayılmadan, bu süreci sağ salim atlatırız. Rabbimize bunun için dua ediyoruz. Evlerimizde kalıyoruz, bugün de sizlere evimizden dinleti yapmaya çalışacağız. Evimizde de hayatımıza devam ediyoruz. Okumalarımıza, müziğimize devam ediyoruz. Elbette herkes için evde kalmak en iyisi ama zorunlu olarak çıkanlar vardır. Zaruri olmayanlara evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Biz de bu vesileyle evde olanlara moral ve motivasyon olması için bu programı tertipledik."

Grup Yürüyüş, yaklaşık 2 saat süren yayında, "Ey Şehit", "Seninle Biz", "Yiğit", "Karagözlüm", "İntifada", "Çeyizime Bir Kefen", "Aşet Filistin", "Milyonlarız Biz" ve "Yine Biz"in de aralarında bulunduğu sevilen eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA