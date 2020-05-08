Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
08.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:42

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde polis ile yürüyüş yapmak isteyen grup arasında gerginlik çıktı.

Sultangazi'de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi sırasında yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

POLİS YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirildi.İbrahim Gökçek'in bugün cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi öncesi Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.

POLİSE TAŞ, KİREMİT VE TAHTA ATTILAR

Küçük bir grubun cemevine girmesine izin veren polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cadde ve sokaklarda geçişlere izin verilmedi. Uyarılara rağmen cadde üzerinde toplanan ve slogan atan kişilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Cemevi önünde toplanan ve yürüyüş yapmak isteyen grup, engel olan polise taş, kiremit ve tahta attı.

BİBER GAZIYLA KARŞILIK VERİLDİ

Polis ekipleri de biber gazıyla karşılık verdi. Daha sonra içeriye giren polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gökçek'in cenazesi cenaze aracına konularak polis eşliğinde cemevinden çıkartıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı

Kaynak: DHA

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