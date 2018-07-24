Grup Hepsi'nin Cemre'si Olumsuz Yorum Yapan Takipçisine Ateş Püskürdü

2000'li yılların en sevilen gruplarından biri olan 'Hepsi' grubunun Cemresi, paylaştığı fotoğrafın altına olumsuz yorum yapan takipçisine ateş püskürdü.

"MAHKEME MAHKEME SÜRÜNDÜRECEĞİM SENİ"

Paylaştığı selfie'nin altına gelen "Senin din düşmanı olduğunu biliyordum, bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bizimle değilsin hadi naş" yorumuna sinirlenen Cemre Kemer şu sözleri söyledi: "Sen kimsin? Sen ne derece hadsizsin? Benim dinimden sanane. Sen hayatında benim okuduğum kadar duayı görmüş müsün acaba? Sen ne derece beni zıvanadan çıkardın şu an. Özür dile hemen herkesten ya da mahkeme mahkeme süründüreceğim seni işi gücü bırakıp. Din konusunda ağzını açana fena patlarım. Kimseye bir hak tanımam"

"YEMEM İÇMEM BULURUM SENİ"

Cemre Kemer, bu yanıtla da yetinmeyerek şunları ekledi: "Ciddi söylüyorum yemem, içmem bulurum seni. Böyle bir terbiyesizlik yok. Git başka yerde at pisliğini."