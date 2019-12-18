GRTC'den 'Bir genç, bin fikir' projesi

18.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:13

GRTC Küresel Araştırma Düşünce Merkezi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca desteklenen 'Bir genç, bin fikir' projesi kapsamında 'Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Kudüs Algısı' başlıklı program, Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Kırklareli Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Salih İnci ve Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Ahmet Türkan'ın konuşmacı olarak katıldığı programa Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, davetliler ve öğrenciler katıldı.



Programın açılışını GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay yaptı. Projenin kapsamını ve verdiği mesajları kısaca anlatan Önsay, bu projenin başta gençler olmak üzere geleceğin mimarları üniversite öğrencilerinin ufkunu açacak onlara yol gösterecek, değerler üzerinden yarının ötesini görebilen gençler için planlandığını vurguladı.



Projenin bir yıllık olduğunu ve 10 ayrı üniversitede farklı konuların ele alınarak üniversitelerde farkındalık oluşturulduğuna değinen GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay, üniversiteleri ilim ve irfan yuvaları olmakla beraber geleceği şekillendiren ve toplumu ayakta tutan dinamiklerin başında gelen kurumlar olarak gördüklerini ifade etti.



Kudüs'ün ülkemiz ve milletimiz tarafından kendi açılarından çokça değerlendirildiğini belirten Önsay, bu programla hedefin Üç İlahi Dinin kutsal mekanı olan Kudüs'e Yahudilerin ve Hıristiyanların bakış açılarının irdelenmesi olduğunu, Kudüs ve Filistin'e dair uygulanacak politikanın ve yürütülecek siyasetin bu bilgilerle şekillendirilmesinde etki sağlanmasının amaçlandığını belirtti.



DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir, kendisinin de kurucuları arasında yer aldığı GRTC'nin gelişimi ve faaliyetlerinden memnun olduğunu, böyle kurumların üniversitelerle işbirliği içine olmasının şehir-üniversite birlikteliğine yapacağı katkının çok önemli olduğunu ifade etti.



Programda Prof.Dr.İsmail Taşpınar, "Yahudilikte Kudüs'ün Kutsallığı Meselesi" başlıklı bir sunum yaptı. Doç. Dr. Salih İnci ise "Ortodoks Hıristiyanların Kudüs'e Yaklaşımı" başlıklı sunum yaparken, Doç. Dr. Ahmet Türkan'ın sunum başlığı ise "Katolik Hristiyanlar ve Kudüs" idi.



Öğrencilerin yoğun bir katılım gösterdiği programda sunumların sonrası da GRTC tarafından katılımcılara projenin hatırası olan hediyeler dağıtıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA