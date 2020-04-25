Grönland ABD'nin mali yardımını kabul etti, yardım adayı 'ele geçirme' hamlesi olarak görüyor Danimarka'ya bağlı özerk Grönland Adası'nın ABD'nin 12,1 milyon dolarlık mali yardımını kabul etmesi Danimarka'da tepkilere yol açtı. Bazı Danimarkalı siyasetçiler bunun adayı ele geçirme hamlesi olduğunu iddia ediyor

Danimarka'ya bağlı özerk Grönland Adası'nın ABD'nin 12,1 milyon dolarlık mali yardımını kabul etmesi Danimarka'da tepkilere yol açtı. Grönland'ın özerk yönetimi perşembe günü yaptığı açıklamada, çeşitli sivil projelerde kullanmak için ABD'nin yardımını kabul ettiklerini duyurdu. Danimarka hükümeti söz konusu yardıma karşı çıkmasa da birçok siyasetçi ABD'nin adada nüfuzunu artırmak için bu yardımı yaptığını düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com