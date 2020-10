Grip aşısından bir hafta önce az uyumak, 'aşının etkisini yüzde 50 azaltıyor'

Uyku ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Prof. Matthew Walker, grip aşısından bir hafta önce yeterince uyumamanın aşının etkisini yüzde 50 oranında azalttığını söyledi.

California Üniversitesi İnsan Uyku Bilimi Merkezi'nin başkanı olan Walker, CNN Televizyonu'nda Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı, "iyi uyku hijyeninin" neden önemli olduğunu anlattı.

Walker programda 2002'de Journal of the American Medical Association ve 2020'de International Journal of Behavioral Medicine dergilerinde yayımlanan araştırmalara gönderme yaparak üç noktaya dikkat çekti:

'Günde yedi saatten az uyuyanlarda grip riski üç kat fazla'

'Uyku en iyi sağlık sigortası'

Prof. Walker daha sonra şunları söyledi:

"Yani, uyku bağışıklık cephanenizdeki silahları yeniden yerine koyar. Uyku bunu bağışıklık faktörlerini uyararak yapıyor. Aynı zamanda vücudunuzu bağışıklık tepkilerine duyarlı hale getiriyor. Böylece ertesi sabah uyandığınızda bağışıklık sistemi güçlü bir insan oluyorsunuz. Bu anlamda uykuyu en iyi sağlık sigortası olarak görebilirsiniz.

Walker, Amanpour'un bu ilişkinin Covid-19 aşısı için geçerli olup olmayacağı sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Belki yazda ya da daha sonra, ama gelecekte bir veya birkaç Covid aşısı olacak. Bu aşamada bilim insanları şu sorunun yanıtını arayacak. Uykuyla başarılı bir Covid-19 aşısı arasında da böyle bir ilişki olacak mı? Çünkü eğer varsa bu oyunun kurallarını değiştirebilecek önemli bir faktör olabilir.

"İnsanların uykularını izleyebilir miyiz, tahmin edebilir miyiz? Bu durumda aşı yaptıracak kişilere 'Evet bu hafta aşı yaptıracaksınız ama uykunuz yeterli değil. İsterseniz gidip bu hafta uykunuzu düzene sokun" diyebiliriz. Bu yolla hem aşının boşa gitmemesini sağlayabiliriz hem de insanların Covid-19 karşısında daha sağlıklı olmaları olasılığını artırabiliriz."

Uyku neden önemli?

CNN'e göre yeterince uyumamak sadece grip aşısının etkisini azaltmakla kalmıyor. Çünkü uyku sırasında vücuttaki hücreler tamir ediliyor ve yenileniyor.

Yaşa bağlı olarak insanların günde yedi-on saat arasında uyumaları gerekiyor. Ruh hali değişimleri, paranoya ve depresyondan, yüksek tansiyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kilo alma ve libido düşmesine kadar birçok sorun yetersiz uykuyla ilişkilendiriliyor.

Uykusuzluğun ayrıca belli kanser türleri, demans, diyabet, inme ve kalp-damar hastalıkları riskini de artırdığı belirtiliyor.

İngiltere'de 10 bin 308 kamu çalışanını kapsayan bir araştırma, uykusuzluğun erken ölüm riskini iki katına çıkarabileceğini gösteriyor.

Bu araştırmaya göre uykusunu yedi saatten beş saate ya da altına düşüren kişilerin herhangi bir sebepten ama özellikle de damar hastalıklarından ölme olasılıkları iki kat daha fazla.