Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Amerika'da ve Türkiye'de genç neslin en çok takip ettiği oyuncuların başında gelen Grinin 50 Tonu dizisinin yıldızı Dakota Johnson, yeni filminin çekimleri için siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun bu halleri, hayranları tarafından övgü topladı.
Jamie Dornan ve Rita Ora ile birlikte oynadığı Grinin 50 Tonu filmi gişe rekorları kıran Amerikalı oyuncu Dakota Johnson'ın Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Özellikle filmdeki erotik sahnelerdeki cesur performansıyla beğenileri toplayan Johnson'dan yine birbirinden cesur pozlar geldi.
SİYAH İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Yeni filmi The Nowhere Inn'in çekimlerine devam eden oyuncu, filmdeki bir sahne için siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti. Film heyecanla beklenirken, Johnson'dan gelen pozlar büyük beğeni topladı. Hayranlarının yine övgüsünü kazanan güzel oyuncunun filmde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
İşte Dakota Johnson'ın filminden pozlar: