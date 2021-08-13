Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
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Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Amerika'da ve Türkiye'de genç neslin en çok takip ettiği oyuncuların başında gelen Grinin 50 Tonu dizisinin yıldızı Dakota Johnson, yeni filminin çekimleri için siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun bu halleri, hayranları tarafından övgü topladı.

Jamie Dornan ve Rita Ora ile birlikte oynadığı Grinin 50 Tonu filmi gişe rekorları kıran Amerikalı oyuncu Dakota Johnson'ın Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Özellikle filmdeki erotik sahnelerdeki cesur performansıyla beğenileri toplayan Johnson'dan yine birbirinden cesur pozlar geldi.

Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti

SİYAH İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yeni filmi The Nowhere Inn'in çekimlerine devam eden oyuncu, filmdeki bir sahne için siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti. Film heyecanla beklenirken, Johnson'dan gelen pozlar büyük beğeni topladı. Hayranlarının yine övgüsünü kazanan güzel oyuncunun filmde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti

İşte Dakota Johnson'ın filminden pozlar:

Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti - Haberler Magazin
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