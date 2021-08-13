Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti

Amerika'da ve Türkiye'de genç neslin en çok takip ettiği oyuncuların başında gelen Grinin 50 Tonu dizisinin yıldızı Dakota Johnson, yeni filminin çekimleri için siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun bu halleri, hayranları tarafından övgü topladı.