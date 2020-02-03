Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi
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Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere başbakanlıkta bir araya geldi.

03.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40
Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi

Başbakanı gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere başbakanlıkta bir araya geldi. Başbakan Merkel'in temsilciler ile görüşmesi sırasında çevreci aktivistlerin bulunduğu üyesi bir grup, çiftçilerin gelirlerinin düşeceğini öne sürerek et fiyatlarının düşürülmemesi konusunda başbakanlık binası önünde protesto gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi
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