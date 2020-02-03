: Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi

03.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere başbakanlıkta bir araya geldi. Başbakan Merkel'in temsilciler ile görüşmesi sırasında çevreci aktivistlerin bulunduğu Greenpeace üyesi bir grup, çiftçilerin gelirlerinin düşeceğini öne sürerek et fiyatlarının düşürülmemesi konusunda başbakanlık binası önünde protesto gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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