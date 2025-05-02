GREEND CARD SONUÇ EKRANI || Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 çekilişine başvuran binlerce kişi, "Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Green Card sonuç ekranı ve açıklanma tarihi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar..
Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyen binlerce kişinin heyecanla beklediği Green Card sonuçları için geri sayım başladı. 2025 yılı çekilişi için başvuru yapan adaylar, Green Card sonuç ekranı ne zaman aktif olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Green Card sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? sorusu Google'da en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
GREEND CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmi açıklamaya göre, Green Card çekilişi 2025 sonuçları 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 19.00'da açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sonuçlara erişim için başvuru sırasında verilen Confirmation Number (Onay Numarası), başvuru sahibinin soyadı ve doğum tarihi bilgileri gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, ABD yetkilileri kazananlara herhangi bir e-posta, SMS ya da telefon bildirimi yapmamaktadır.