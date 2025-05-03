Green Card sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? ABD'de süresiz oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvurularının 2025 yılı sonuçları açıklandı. Detaylar...

GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

ABD'de süresiz oturma ve çalışma hakkı sağlayan 2025 Green Card başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapanlar, sonuçlarını resmi site üzerinden confirmation numarası ile öğrenebilecek.

Green Card çekilişi sonucunu öğrenmek için https://dvprogram.state.gov/ adresine gitmek ve confirmation numarası, soyadınız ve doğum yılınızı eksiksiz şekilde girmek yeterli olacak.

KAZANANLARI NE BEKLİYOR?

Green Card kazanan adaylar için ise süreç yeni başlıyor. Kazandıysanız, vize başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamanız, DS-260 formunu doldurmanız ve mülakat sürecine hazırlanmanız gerekiyor. Belgelerinizi kontrol edip, eksiksiz hale getirmelisiniz. Kazanan adaylar, işlemlerini zamanında tamamlamadıkları takdirde haklarını kaybedebilir.