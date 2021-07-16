Gratis sahibi kim? Gratis kimin, hangi ülkenin? Gratis'in sahibi, ortakları kimdir?

Kişisel bakım ürünleri ve birçok ürünün yer aldığı Gratis markasına dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Gratis'in sahibi kim? Gratis kimin, hangi ülkenin? Gratis'in sahibi, ortakları kimdir?

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GRATİS'İN SAHİBİ KİM?

Gratis'in yabancı bir marka olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Latince 'bedava' anlamına gelen Gratis, aslında Demir Sabancı'nın bir girişimidir.

CNN Türk'ün haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Gratis Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı "Bu ortaklık ile şirketin büyümesi daha da hızlanacak. Gratis'in sahip olduğu lider konumunu, önce bölgesel, sonra da küresel boyuta taşımak istiyoruz" dedi.

Actera Group Kurucu Ortağı Murat Çavuşoğlu ise düşüncesini "Toplumun her kesimine, en uygun fiyat ve üst düzey hizmet kalitesi ile sunan ve uluslararası en iyi uygulamaları hızla hayata geçirerek kendisini ve pazarı sürekli geliştiren Gratis'in, büyümesine katkıda bulunmak için bu ortaklığı gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz" diye ifade etti.

Gratis'in 76 ilde bulunan 500'a aşkın mağazasının tamamı kendisine ait. Kamil Koç, Korozo, Mey İçki gibi şirketlerde yatırımı bulunan Actera Group'un ortak olduğu şirketlerde 40 bini aşkın kişi çalışıyor. Söz konusu şirketlerin cirosu ise 5 milyar dolar seviyesinde.

GRATİS HAKKINDA

Türkiye kişisel bakım sektöründe en yaygın mağaza ağı ile lider olan Gratis, 2009 yılında İstanbul'da kurulan bir kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciridir. Yalnızca Gratis mağazalarında bulunan ithal markaların yanı sıra pek çok markaya ait ürünün yer aldığı Gratis; makyaj ürünlerinden bebek bakımına, temizlik ve hijyenden atıştırmalığa kadar 13 farklı kategoride 30.000'i aşkın ürünü tüketiciler ile buluşturan , Türkiye'nin 1 numaralı kişisel bakım marketidir.

İlk mağazasını 17 Temmuz 2009'da ?İstanbul Metrocity AVM'de açan Gratis, 2021 yılı itibari ile 80 ilde 650'i aşkın mağazasıyla hizmet vermektedir. Gratis'in 5 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Türkiye'deki kadın istihdamının artırılmasını önemseyen markanın tüm mağaza çalışanları kadınlardan oluşmaktadır.

Tüketiciler tarafından 'aşık olunan marka' ve 'kişisel bakım sektörünün 1 numaralı markası' seçilerek birçok ödül alan Gratis, yenilikçi ve dinamik duruşu, ileri teknolojik alt yapısı ve uzmanlaşmış mağazacılık anlayışı ile birçok ilke imza atarak sektördeki hizmet çıtasını en üst seviyelere taşımaktadır.

"Güzel Bak Kendine" ?mottosu ile yola çıkan Gratis'in amacı; müşterilerine kolay ulaşılabilir, hızlı ve rahat alışveriş imkânı sunarken temel kişisel bakım ihtiyaçlarının yanı sıra heyecan veren yeni markalar ve ürünler ile müşterilerine kişiye özel keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktır.