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Gran Turismo 7'nin fiyatları açıklandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Gran Turismo 7'nin fiyatları açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda Sony, Gran Turismo 7'nin PlayStation'a çıkacağını doğrulamıştı fakat fiyat konusunda bir açıklama yapılmamıştı. Gran Turismo 7'nin Türkiye fiyat listesi açıklandı.

Gran Turismo 7 fiyatlandırma ve bonus içeriği ile birlikte ön sipariş detayları ve özel bir sürüm ile resmi olarak duyuruldu. Gran Turismo 7'nin iki sürümü olacak: Standart Sürüm ve 25. Yıldönümü Dijital Deluxe Sürüm. Gran Turismo 7'nin herhangi bir dijital sürümünü ön sipariş edenlere 100.000 CR, Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model, Porsche 917 LIVING LEGEND '14, Toyota Supra GT500 '97'yi ücretsiz olarak veriyor.

Geliştiriciliğini Polyphony Digital'in yayıncılığını ise Sony'nin yaptığı Gran Turismo 7, Playstation 5 ve Playstation 4 için çıkış yaptı. Sony'nin PS5 ile oyun içi çekimlerini paylaştığı görüntülerde oyunun grafiklerinin ve oyun içi dinamiklerinin yüksek kalitede olması Gran Turismo 7 hayranlarına çok iyi bir yarış deneyimi sunacak gibi görülüyor.

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Gran Turismo 7'nin fiyatları açıklandı

25. YILDÖNÜMÜ BASKISI

Polyphony Digital, orijinal Gran Turismo'nun 1997'de GT7'nin 25. Yıldönümü sürümü ile piyasaya sürülmesinden bu yana 25. Yılını kutluyor. Standart Sürüm'de yer alan ön sipariş bonus ürünlerine ek olarak, 25. Yıldönümü sürümü özel bir düzenlemeye sahip bir Toyota GR, oyun içi 1.500.000 kredi, 30 PSN avatarı, resmi oyun müziklerini hediye olarak veriyor. Ayrıca 25. Yıldönümü sürümünü alanlar oyunu hem PS4 hem de PS5'te oynayabilecekler.

Gran Turismo 7'nin fiyatları açıklandı

GRAN TURISMO 7 ÖN SİPARİŞ FİYATLARI NE KADAR?

Gran Turismo 7 için iki sürümü bulunuyor Standart Edition ve Dijital Deluxe Edition olarak. İşte Gran Turismo 7 ön sipariş fiyatları:

  • Gran Turismo 7 PS4 Standart Sürüm – 599,00 TL
  • Gran Turismo 7 PS4 & PS5 Standart Sürüm – 699,00 TL
  • Gran Turismo 7 PS4 & PS5 Dijital Deluxe Sürüm – 869,00 TL

Oyunu PlayStation Store üzerinden satın almak için buraya tıklayınız.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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