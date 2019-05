Grammy Ödüllü Müzisyenler

Ünlü müzik grubu Imagine Dragons, Pepsi sponsorluğunda gerçekleşecek ''2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Açılış Töreni'nde sahne alacak. 'Radioactive' ve 'Thunder'gibi hit şarkılarıyla bilinen Grammy ödüllü rock grubu, her yıl dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan ve bu yıl 1 Haziran Cumartesi günü Madrid Metropolitano Stadyumu'ndaki başlama vuruşundan hemen önce futbolseverler ile buluşacak.

2018'de Spotify'da en çok dinlenen grup olan ve dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından takip edilen Imagine Dragons, başlama vuruşundan hemen önce hayranları coşturarak kendilerine has müzikleri ve enerjileriyle stadyumu sallayacak.

Sabırsızlıkla beklenen Pepsi'nin sunacağı "UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreninin" dördüncü yılında Imagine Dragons; müzik, eğlence ve spor dünyalarını bir araya getiren, tam manasıyla global bir sahne performansı sergilerken gerek stadyumdaki gerek ekran başındaki futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Pop sanatçısı Dua Lipa'nın geçen yılki rekor kıran performansından sonra merakla beklenen 2019 Açılış Töreni, daha önce bir UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde görülmemiş seviyede bir prodüksiyona sahne olacak. Çarpıcı ses, ışık teknolojisi ve özel efektlerle taraftarlar, görsel açıdan muhteşem ve sürükleyici bir müzik ziyafeti çekecek.

Imagine Dragons'un solisti Dan Reynolds konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Pepsi sponsorluğundaki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'nde yeryüzündeki en tutkulu taraftar grupları çalacağımızdan dolayı büyük onur duyuyoruz. Madrid'de harika bir şov olacak."

Bu yılki Final, 1 Haziran Cumartesi günü Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak ve dünya genelinde 200'den fazla ülke ile bölgede yayınlanacak olup Pepsi'nin sponsorluğundaki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni, bu sezonun Avrupa kulüp futbolundaki en büyük maçı başlamadan 10 dakika önce gerçekleşecek.

PepsiCo Global İçecek Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Natalia Filippociants; "Hem müzikte hem de futbolda efsanevi bir tarihe sahip bir marka olarak Pepsi için UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'nden daha büyük veya daha güzel bir şey yok. Finale canlı eğlenceyi getirmek için UEFA ile ortaklık yapmak, biz ve hayranlarımızın yürekten bağlı olduğu tutkular için her şeyimizi ortaya koymanın destansı bir yolu," dedi. "Her yıl, başlama vuruşundan dakikalar önce stadyumdaki eğlence performansının çıtasını ve enerjiyi yükseklere çıkarıyoruz. Günümüzün en büyük rock grubu olan Imagine Dragons'u heyecan verici bir Final için sahneye çıkarabilmek, bu ortaklığın çıkış noktasının ve ulaştığı düzeyin parlak bir göstergesidir."

UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise şunları söyledi: "2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'nde Pepsi ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Üst üste dördüncü yılda, Açılış Töreni taraftarlar için müziği, eğlenceyi ve sporu bir araya getirecek ve Pepsi de bunu yapmamızı sağlayacak mükemmel ortak. Geçen yılki Dua Lipa'nın performansı, şimdiye kadar en çok izlenen sosyal medya içeriğimiz olarak rekorları kıran büyük bir başarıya ulaştı. Imagine Dragons grubunun, futbol taraftarlarının asla unutmayacağı bir rock şovuyla taraftarlarımızın Açılış Töreni heyecanına heyecan katacağından eminiz."

Markanın UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğunun devam etmesinin yanı sıra, Pepsi bu yılın başında FOR THE LOVE OF IT™platformunun lansmanını Leo Messi ve Mohamed Salah'ın katılımıyla gerçekleştirirken markanın futbol aşkına hayat vermiş, insanların Pepsi lezzeti için neler yapabileceğini göstermiş oldu.

