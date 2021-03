Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Beyonce başarısıyla tarihe geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı ertelenen Grammy Ödül töreni, dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleşti. Tedbirler nedeniyle seyirci alınmayan törene sınırlı sayıda ünlü isim katıldı. Tören ne kadar kısıtlı sayıda isimle yapılsa da kırmızı halıdaki şıklık dikkatlerden kaçmadı.

KARİYERİNİN 28. GRAMMY ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Ödüller açısından geceye damga vuran kişi ise Beyonce oldu. Kırmızı halıya çıkmayan ancak ödülünü almak için sahneye çıkan Beyonce, kariyerinin 28'inci Grammy Ödülü'nü kazanarak tarihe de adını yazdırdı. Black Parade ile en iyi R&B, Brown Skins Girls ile en iyi müzik videosu, Savage ile Meghan Thee Stallion ile birlikte en iyi rap performansı dallarında Grammy'nin sahibi olan Beyonce, dün geceki törende, 27 Grammy ile bu alanda bir rekoru elinde bulunduran Alison Krauss'un unvanını da elinden almış oldu. Beyonce, 28 Grammy ödüllü ilk müzisyen olarak da tarihe geçti.

GRAMMY'NIN EN GENÇ ÖDÜL ALAN İSMİ OLDU

Beyonce'un kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği "Brown Skin Girl" klibi "En iyi müzik videosu" ödülünü kazandı. Carter, Grammy tarihinde ödül alan en genç ikinci kişi oldu.

2002'de 8 yaşındaki Leah Peasall, "The Peasall Sisters" grubu ile içinde yer aldığı "O Brother, Where Art Thou?" albümü "Yılın albümü" seçilmişti.

TAYLOR SWIFT YILIN ALBÜMÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı. "Yılın albümü" dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Üçüncü kez bu ödülü alan Swift'in 2010'da "Fearless" albümü 2015'te ise "1989" albümü "Yılın albümü" ödülünü almıştı.





İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

"En iyi solo performans" dalında Harry Styles'ın seslendirdiği "Watermelon Sugar" ödüle layık görüldü. "En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain on Me" şarkısı kazandı.

Pop türünde, "En iyi Pop vokal albümü" ödülünü, Dua Lipa'nın "Future Nostalgia" albümü aldı. "En iyi Rock albümü" dalında kazanan "The Strokes" grubunun "The New Abnormal" albümü olurken, "En iyi Rock Şarkısı" ödülü Brittany Howard'ın seslendirdiği "Stay High" şarkısına, "En iyi Rock Performansı" ise Fiona Apple'ın "Shameika" şarkısına verildi.

DUA LIPA

"En iyi Rap performansı" ve "En iyi Rap şarkısı" ödülünü, Megan Thee Stallion'un Beyonce ile seslendirdiği "Savage" şarkısı kazanırken, Grammy'de ilk kez bir kadın, "En iyi Rap şarkısı" ödülünü almış oldu. Megan Thee Stallion aynı zamanda "En iyi yeni sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Megan Thee Stallion

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak'ya yapılacaktı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelenmişti.