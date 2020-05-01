Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı

ABD'de koronavirüsün en çok vurduğu kentlerden biri olan New York'ta gözü dönmüş bir kişi, "Koronavirüsü siz getirdiniz" diyerek Asyalı bir evsize saldırdı. Kimsenin müdahale etmediği saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Koronavirüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıksa da, hem vaka hem de ölü sayısıyla birinci sırada yer alan ABD salgının merkezi haline geldi. Worldometers'ın verilerine göre 1 milyonu aşkın vaka görülen ülkede, 63 bin kişi hayatını kaybetti.

New York ise ülkenin salgında en çok yara alan bölgesi. Toplu mezar görüntüleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran şehirde, son olarak metroda kaydedilen bir video gündeme oturdu.

"VİRÜSÜ BURAYA SİZ TAŞIDINIZ"

Görgü tanıklarına göre virüse rağmen iş çıkışı saatindeki yoğunluktan şikayet eden bir adam New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu eleştirdi. Sesini yükselten adam hızını alamayarak, trenin içindeki Asyalı bir adama saldırdı. Evsiz olduğu düşünülen adama "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyen saldırgan defalarca vurdu.

SALDIRGANI KİMSE DURDURMADI

Görüntülerde saldırganı kimse durdurmazken, darp edilen adamın akıbeti ise belirsiz. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine New York Polisi kendilerine gelen bir şikayet olmadığını, konunun araştırıldığını açıkladı.