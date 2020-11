Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü

Sultanbeyli Yunus Emre Orta Okulu Müdürü Adem Işık, dün akşam saatlerinde evinin önünde aracından indiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Bereli ve maskeli saldırganların darbeleriyle omurgasında üç, kafatasında iki kırık oluşan Işık, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dün mesai bitimi ile aracına binip evine giden Sultanbeyli Yunus Emre Orta Okul Müdürü Adem Işık, Ataşehir'de evinin önünde aracından indiği sırada kimliği belirlenemeyen iki kişinin saldırısına uğradı.

İMDADINA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Akşam saatlerinde evinin önünde aracından iner inmez saldırıya uğrayan Işık, aldığı darbelerle yere yığıldı. Başına ve sırtına gelen tekme ve yumruklarla acı içinde düştüğü yerden kalkamayan Işık'ın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak beyin ve sırt tomografisi çekilen Adem Işık'ın omurgasında üç, kafatası göz kenarında ise iki kırığın oluştuğu belirtildi. İş göremez raporu alan 'Işık'ın tedavisi devam ediyor.

"ALDIĞIM DARBELERLE SIRTIM VE KAFAM ÇOK ACIYORDU"

Tedavisi sonrası uğradığı saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Işık, "Her zaman olduğu gibi mesai bitiminde aracıma binerek Ataşehir'deki evime doğru gittim. Evimin yakınında bulunan bir fırından ekmek aldıktan sonra sokağıma aracımı park ederek indim. Aracımı kilitlemeye çalıştığım anda sağ gözüm üzerine şiddetli bir darbe aldım. Aldığım darbenin etkisiyle şok ve acı içinde yere düştüm. Yerdeyken birçok yumruk ve tekme darbesi aldım. Saldırının kaç dakika sürdüğünü bilmiyorum. Ama aldığım darbeler nedeniyle sırtım ve kafam çok acıyordu. Saldırganların bere ya da maske taktığını gördüm. Benim hiç kimseyle ne husumetim ne de bir alışverişim var. Ben evimden işine, işinden evine giden bir adamım. Ancak uzun yıllar okulda hizmetli olarak çalışan ve okulun bir sınıfını müştemilat olarak kullanan birini sınıfı işgal ettiği için okuldan gönderdim. Okuldan çıkmadan önce beni ve müdür yardımcımı tehdit etmişti. Ben bu kişiden şüpheleniyorum. Genç ve atletik olan saldırganların yüzlerini görmediğim için kimsenin günahına giremiyorum" dedi.

"EVİMİN ADRESİNİ NERDEN BULDULAR?"

"Müdür olarak göreve başladığım gün okulda detaylı çalışma başlattım. Öğrenci fazlalığından dolayı sınıfların yetersiz olduğunu gördüm. Büyük bir sınıfın müştemilat olarak kullanan hizmetliye burayı sınıf yapacağımı söyleyerek boşaltmasını istedim. Uzun bir süre sınıfı boşaltmamak için direndi. Ama ben öğrencilerimi düşünerek işgal ettiği sınıfı boşaltmasını sağladım. Bu şahıs ve bir arkadaşı beni ve yardımcımı defalarca tehdit etti. Kendilerinden şikayetçi olduk. Müştemilatı işgal eden şahıs yardımcıma odasında saldırıda bulundu tehdit etti. Yapılan saldırı ve tehditler karşısında yardımcım daha fazla dayanamayarak tayini isteyip gitti. Geçtiğimiz hafta Necmi adında biri okula gelip sınıf sınıf dolaşıp beni arıyormuş tehdit etmek için. Nemci dediğim kişi daha önce hizmetli ile birlikte bizi tehdit edendir. Ben okulumu ve öğrencilerimi korumak için bu saldırıya maruz kaldım. Benim anlamakta zorluk çektiğim konu ise bu saldırganlar kim ya da kimler tarafından organize edildi. Evimin adresini kim verdi bunlara. Evimin adresini sadece müdür yardımcılarım bilir. Okulumda çok ciddi huzursuzluk ve kaos hakim. Öğretmenlerim de tehdit altında. Ben gerekli yerlere bilgileri verdim. Müfettişler konuları detaylıca araştırıyor. Ama bunlar durmak bilmiyor. Her an başımıza daha kötü şeyler gelebilir. Açıkçası can korkusu taşıyoruz." şeklinde konuştu.