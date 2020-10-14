Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi
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Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi

14.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:18
Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi

Amerika'nın Indiana eyaletinde yaşayan Joseph Oberhansley'in tecavüz ettiği 46 yaşındaki kız arkadaşı Tammy Jo Blanton'ı testere ile öldürüp beyin, ciğer ve kalbinin bazı parçalarını yediği ortaya çıktı.

Eve giren polis ekipleri Blanto'nun kafatasını yemek masasında, vücudunun geri kalan kısımlarını ise banyoda buldu. Yapılan otopside Jesoph'in Blanton'u öldürmeden önce tecavüz ettiği de ortaya çıktı. Eve giren polisler, evin her tarafında kanlar olduğunu ve evde karşılaştıkları korkunç manzaranın korku film sahnelerinden daha kötü olduğunu söyledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Gözaltına alınan Tammy, ilk ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü ve parçalarını yediğini itiraf etti. Daha sonra ifadesini değiştirerek, Blanton'un işe gelmediği için evine gittiğini ve kapıyı çalınca evde iki siyahi adam gördüğünü söyledi. Siyahi adamların kendisini döverek evden kovduklarını iddia eden adam, bu sırada evin birkaç metre yakınında baygınlık geçirip yere düştüğünü, uyandığında da evde polisleri gördüğünü anlattı.

Joseph'e mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi.

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