GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
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GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'de 5 yıl önce hidrosefali teşhisi konulan 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa (37), gözlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

MARDİN'de 5 yıl önce hidrosefali teşhisi konulan 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa (37), gözlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Elçiboğa, "Gözlerimi kaybedersem, çocuklarıma kimse bakmaz" dedi.

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Adile Elçiboğa, 5 yıl önce hidrosefali (Beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi) teşhisi kondu. Hastalığının ilerlemesi üzerine gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Elçiboğa, tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Adile Elçiboğa, inşaatlarda işçi olarak çalışan eşinin de 2 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olduğunu ve artık çalışacak kimselerinin kalmadığını söyledi.

Gözlerini kaybetmek istemediğini anlatan Elçiboğa, akrabalarının desteğiyle temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Adile Elçiboğa, "5 yıldır hidrosefali hastasıyım. Gitmediğimiz yer kalmadı. Hiçbir müdahale yapılmadı. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza seslenmek istiyorum. Bana yardımcı olsunlar. Eğer bana gerekli tıbbi müdahale yapılmazsa, iki gözümü de kaybetme riskim var. İki çocuğum var, kör olursam kimse onlara bakamaz" dedi.

'50 BİN LİRA İSTİYORLAR

Eşinin tedavisi için 50 bin liraya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Murat Elçiboğa (40) ise, "Eşimin beyninde hidrosefali var. Göz optik sinir damarlarına vuruyor. Gittikçe körlüğe gidiyor. Mardin Devlet Hastanesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi ve en son Ankara'da Hacettepe'ye gittik. Daha sonra da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gittik. Oradaki doktor tetkik yapacaklarını söyledi. Kan tahlilleri yapılacak, belden su çekecekler, ölçüsünü alıp suyun basıncını ölçecekler. Bayramdan sonra gelmemizi istediler. Bunlardan sonra da müdahale edilmezse, eşim iki gözünü de kaybedecek. Özel hastaneden 50 bin lira istiyorlar. Buna gücümüz yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANNEMİN KÖR OLMASINI İSTEMİYORUM'

Ailenin iki çocuğundan biri olan lise 1'inci sınıf öğrencisi Funda Elçiboğa (14) da annesinin gözlerini kaybetmesini istemediğini belirterek, "Annemin gözleri gittikçe körlüğe gidiyor. Eğer müdahale yapılmazsa her iki gözünü de kaybedecek. Annemin kör olmasını istemiyorum? diyerek yardım istedi.

GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ
GÖZLERİNİ KAYBETME RİSKİ BULUNAN 2 ÇOCUK ANNESİ, YARDIM İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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