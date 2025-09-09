Gözleri KaraDeniz CANLI izleme linki var mı, Gözleri KaraDeniz 2. bölüm ATV izle!

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yapım, izleyicileri daha ilk sahneden itibaren yoğun bir duygu yolculuğuna davet ediyor. Her Salı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan diziyi kaçırmak istemeyenler için "Gözleri KaraDeniz 2. bölüm ATV izle" seçeneği de araştırılıyor. Yeni bölüm için canlı yayın bağlantısının olup olmadığı da gündemdeki sıcak sorular arasında yer alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil, intikam için İstanbul'a gelir ve hiç ummadığı bir dünyanın ortasında kalır. Karşısına çıkan düşman, ona hayatının en büyük acısını yaşatır. Bu acının bedelini ödetmeye kararlı olan Azil, süt kardeşi Dursun'la birlikte İstanbul'a doğru yola çıkar. Osman Maçari, yıllardır görmediği oğlu Azil'i bu kavganın içinde yalnız bırakmaz. Böylece Maçari ailesinin erkekleri, ilk kez Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı birleşir. Ancak Mehmet, Azil'in eve dönüşüyle aile içindeki konumunun tehlikeye girmesinden endişelenir. Havva ve Hidayet'in baskılarıyla köşeye sıkışan Mehmet, çıkışı olmayan bir çemberde sıkışıp kalır. Öte yandan, Güneş'in ailenin gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularını bastırmaya çalışsa da istemeden Maçari'lerin işlerine dahil olur. Güneş'in Azil'e yaklaşma çabası, ikisini de tehlikeli bir sürece sürükler.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadenizli Azil Kaptan, uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı bir duruma kayıtsız kalamaz ve bu yüzden güçlü bir düşman edinir. Aynı dönemde İstanbul'da yaşayan Maçari ailesinin varisi Mehmet, hapisten çıkar. Hem ailesi hem de sevdiği kadın için kritik kararlar almak üzeredir. İş için Rize'ye gelen Güneş Aydınay, tesadüfen Azil tarafından kurtarılır. Kısa sürede aralarında bağ kurulur; geçmişlerini birbirlerine açarken, geleceklerini de şekillendiren bu tanışıklığın farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla aile, geri dönüşü olmayan bir yolun eşiğine gelir.

GÖZLERİ KARADENİZ CANLI YAYIN

Dizinin yeni bölümleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler, yayınları ATV'nin resmi kanalları ve çevrim içi platformları üzerinden takip edebiliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'den İstanbul'a uzanan tutkulu bir hikâyeyi anlatıyor. Denizle büyüyen Azil, bir anda Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir. Annesi bildiği kadının ölümünden sonra, köklerinin izini sürerek İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar. Bu yolculuk, hem kardeşiyle hesaplaşmasını hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürüklenmesini sağlar. İhanetler, entrikalar ve güç savaşları içinde Azil'in en büyük sınavı yalnızca gücüyle değil, vicdanıyla olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizi, yalnızca güçlü hikâyesiyle değil; Karadeniz'in eşsiz doğası, kültürü, müzikleri ve horon geleneğiyle de dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'de denizle iç içe büyüyen Azil, annesi bildiği Sabriye ve babaannesi Asiye Ana'nın gölgesinde yetişmiştir.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay

Anne ve babasını bir kazada kaybeden Güneş, kardeşi Yunus'a hem abla hem anne olmuştur. Avukat olan Güneş, Mehmet'in sevgilisidir.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari

Ailesinin sırlarıyla şekillenmiş, geçmişin gölgesinde farklı bir kişiliğe bürünmüştür.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Geleneksel bir Karadeniz kadını olan Asiye, ihanetle sarsılsa da oğlunu tek başına büyütmüştür.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin gözdesi olan Mehmet, çocukluk aşkı Güneş ile bağını hiç koparmamıştır.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

İstanbul hayaliyle yaşamış, Osman ile evlenerek Maçari ailesine katılmıştır.

• Erol Babaoğlu / Sado

Nermin'in babasının yanında çalışırken ailenin en güvenilir adamı haline gelmiştir.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, Sado'ya gönül vermiştir.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in kardeşi gibi büyüyen Dursun, her zaman onun yanında olmuştur.

• Osman Albayrak / Kınalı

Yangında ailesini kaybeden Kınalı, Osman ile hapiste tanışıp ona bağlanmıştır.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Finans ve matematik bilgisiyle aile işlerinde güçlü bir konuma gelmiştir.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Babası Osman'a hayran, annesiyle mesafeli büyümüştür.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Hayatını değiştirmek isteyen hırslı bir kadın olarak Maçari ailesine adım atar.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in sırdaşı ve koruyucusudur.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi olan Yunus, geçirdiği kazadan sonra Mehmet'in böbreğini alınca onun izlerini taşır.