Gözleri KaraDeniz 8. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı yapım, duygusal sahneleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Her Salı saat 20.00'de ATV'de yayınlanan dizi, ekrana geldiği andan itibaren geniş bir izleyici kitlesini kendine çekmeyi başarıyor. İlk bölümde, Karadeniz'in hırçın sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan zorlu bir hikâyeye ortak olan izleyiciler, "Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı" sözüyle başlayan yolculuğun içine çekiliyor. Gözleri KaraDeniz 8. bölüm tek parça full HDizleme linki var mı?

GÖZLER KARADENİZ KONUSU

"Gözler Karadeniz", Karadeniz'in vahşi dalgalarından İstanbul'un karmaşık sokaklarına uzanan tutkulu bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Hayatını denizin kollarında geçiren Azil, annesi sandığı kadının ölümüyle sarsılır ve geçmişine dair yıkıcı bir gerçekle karşılaşır: Türkiye'nin en köklü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisidir. Bu yeni kimliğiyle İstanbul'un karanlık dünyasında ayakta kalmaya çalışan Azil, hem ailesinin gizli hesaplarıyla hem de imkânsız bir aşkla mücadele eder. Güç, para, ihanet ve sevdanın iç içe geçtiği bu zorlu yolculukta Azil'in en büyük savaşı ise kendi vicdanıyla olacaktır.

GÖZLER KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide, deneyimli ve genç kuşak birçok başarılı isim bir araya geliyor:

• Mehmet Özgür

• Yonca Şahinbaş

• Mustafa Açılan

• Erol Babaoğlu

• Ebru Aykaç

• Eren Ören

• Osman Albayrak

• Onur Özaydın

• Gizem Arıkan

• Berk Ali Çatal

• Türkü Su Demirel

• Özgür Çınar Deveci

• Ayten Uncuoğlu

Karadeniz'in kendine özgü doğası, ezgileri ve kültürel dokusuyla harmanlanan "Gözler Karadeniz", görsel atmosferiyle de fark yaratıyor.

GÖZLER KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz: Rize'de doğup büyüyen, geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan inatçı bir denizci.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay: Küçük yaşta ailesini kaybetmiş, avukat olarak hayata tutunmaya çalışan güçlü bir kadın.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari: Ailesinin yükünü yıllarca omuzlarında taşımış, güçlü ama sessiz bir lider.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari: Oğlunu tek başına büyüten, dimdik duran bir Karadeniz kadını.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari: Ailesinin gözdelerinden biri, çocukluk aşkı Güneş'le yolları yeniden kesişir.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari: Şöhret ve statü uğruna her şeyi göze almış, hırslı bir kadın.

• Erol Babaoğlu / Sado: Ailenin karanlık işlerinde görev alan, Osman'a bağlı sadık bir isim.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz: Osman'ın üvey kardeşi, yasak bir aşkla sınanan bir kadın.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz: Azil'in çocukluktan gelen dostu ve süt kardeşi.

• Osman Albayrak / Kınalı: Hapiste Osman'la yolları kesişen ve ona sadakatle bağlı bir karakter.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu: Nermin'in kardeşi, finansal zekâsıyla ailenin işlerini yönlendiren biri.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari: Osman ve Nermin'in kızı, ailenin genç ve enerjik yüzü.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu: Hırslı, hedefleri uğruna her yolu mübah gören bir kadın.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier: Mehmet'in en yakın dostu ve sırdaşı.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay: Güneş'in kardeşi; hayatı, Mehmet'ten aldığı organ nakliyle tamamen değişir.

GÖZLER KARADENİZ BÖLÜMLERİ

"Gözler Karadeniz" dizisinin tüm bölümleri, ATV'nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, kaçırdıkları bölümleri istedikleri zaman HD kalitede izleme fırsatına sahip.

GÖZLER KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil, Mehmet'in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu irdelerken, gerginliğini Güneş'e yansıtmamaya çalışmaktadır. Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi durumunda gerçekleşecek tüm ihtimalleri düşünmeye başlar. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet'in her an karar değiştirmesinden endişe etmektedir. Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır. Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar. Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler. Ailenin güvenliği için önemli bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, konuyu evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılan Osman'a taşır. Maçariler için artık acı reçeteyi uygulamaktan başka çare yoktur.

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş'in geçirdiği kazanın ardından, tüm aile Rize'ye gelir. Güneş'in hayatının tehlikeye girmesi Mehmet ve Azil'i yeniden büyük bir çatışmaya sürükler. Kazanın nedeninin Mehmet olduğunu öğrenen Osman bir kez daha Mehmet'e aileden uzak durmasını söyler. Bu süreçte hem aileden hem de Güneş'ten ayrı düşen Mehmet artık daha hırslıdır. Herkesten intikam alma yolunda Nermin'in yardımına ihtiyacı vardır. Bir yandan Ayla'nın tehditleri, bir yandan Güneş'e olan öfkesiyle iyice hırçınlaşan Nermin, oğluna yardım etmek için bazı sözler vermek zorunda kalır. Artık ailenin başında olan Azil, verdiği kararla tüm aileyi büyük bir yol ayrımına getirecektir. Güneş ve Azil aşkı, Azil'in verdiği kararla sarsılırken, ikili büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır.