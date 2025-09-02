Gözleri KaraDeniz 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

İlk bölümde seyirciyi Karadeniz'in sert dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir serüven karşılıyor. "Keşke başka bir dünya olsaydı" sözleriyle açılış yapan hikâyede, Azil Kaptan uzun bir yolculuktan memleketi Rize'ye dönerken, istemeden büyük bir mücadelenin ortasında bulur kendini. Aynı anda, Maçari ailesinin varisi Mehmet cezaevinden çıkarken köklü kararların eşiğine gelir. Güneş Aydınay'ın da kaderin cilvesiyle bu hikâyeye dahil olması, tüm dengeleri altüst eder. Aile sırlarının açığa çıktığı, aşkların ve düşmanlıkların iç içe geçtiği dizinin ilk bölümü için izleyiciler, "Gözleri KaraDeniz 1. bölüm tek parça ve yüksek görüntü kalitesiyle nereden izlenir?" sorusuna yanıt arıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi pek çok başarılı oyuncu bulunuyor. "Gözleri KaraDeniz", yalnızca güçlü hikâyesiyle değil; Karadeniz'in eşsiz doğası, müzikleri, horon geleneği ve romantizmiyle de ekrana farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ



Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'de büyüyen Azil, anne bildiği Sabriye ve gerçekte babaannesi olan Asiye Ana'nın gölgesinde yetişmiştir. Çocukluğunu denizin içinde geçiren Azil, adeta "denizin evladı" olmuştur.

Özge Yağız / Güneş Aydınay

Küçük yaşta anne ve babasını bir kazada kaybeden Güneş, kardeşi Yunus'la birlikte teyzesi Nermin'in yanında büyür. Avukat olarak hayatına yön verse de kendisini her zaman başkalarının rollerine sıkışmış bulur: Yunus'un annesi, Mehmet'in sevgilisi, Nermin'in gelini… ama hiçbir zaman "sadece kendisi" olamaz.

Mehmet Özgür / Osman Maçari

Asiye ve Lütfü'nün tek evladı olan Osman, babasının ilgisizliği ve yasak ilişkileri nedeniyle ruhsal olarak kırılmış, annesinin istemediği bir kişiliğe bürünmüştür.

Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Tam bir Karadeniz kadını olan Asiye, eşine sadakatle bağlanmış, oğlu Osman'ı tek başına büyütmüştür. Ancak eşinin ihaneti, hayatında derin yaralar açmıştır.

Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin göz bebeği olarak büyüyen Mehmet, babası Osman ile hiçbir zaman yakın olamamıştır. Çocukluk aşkı Güneş ile yolları hep kesişmiş, herkes onların evleneceğini düşünmüştür.

Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

Rize'de büyüyen Nermin, hep İstanbul hayali kurmuştur. Osman ile evlenerek Maçari ailesine katılmıştır ancak hayalleri peşini hiç bırakmamıştır.

Erol Babaoğlu / Sado

Muzaffer'in yanına aldığı Sado, zamanla ailenin en güvenilir adamı ve tetikçisi haline gelmiştir.

Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Lütfü'nün kızı, Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, Sado'ya gönlünü kaptırmıştır.

Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in en yakın dostu ve neredeyse kardeşi gibidir. Hayatlarının her adımını birlikte paylaşmışlardır.

Osman Albayrak / Kınalı

Ailesini bir yangında kaybeden Kınalı, Osman ile hapishanede tanışarak ona sıkı sıkıya bağlanmıştır.

Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Nermin'in erkek kardeşi Haki, finansal konulardaki zekâsı sayesinde aile işlerinde önemli bir konum edinmiştir.

Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Osman ve Nermin'in kızı olan Fatoş, annesiyle mesafeli, babasına ise hayran bir genç kızdır.

Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Hırslı yapısıyla dikkat çeken Ayla, zengin bir hayat yaşama hayaliyle Maçari ailesinin içine girmeyi başarır. Önce Mehmet'e ilgi duyar, sonra Haki'yi kendine bağlamaya çalışır.

Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in en yakın sırdaşı ve koruyucusudur. Çocuk yaşta öksüz kalmış ve Maçari ailesi tarafından himaye edilmiştir.

Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi Yunus, geçirdiği kaza sonrası ablasını anne gibi görmüştür. Mehmet'ten aldığı böbrek, onun karakterine de yansımıştır.

GÖZLERİ KARADENİZ BÖLÜMLERİ

Dizinin tüm bölümleri ATV'nin resmi yayın kanalları üzerinden izlenebilmektedir.

GÖZLERİ KARADENİZ 1. BÖLÜM KONUSU

"Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı" sözleriyle başlayan hikâyede, Karadenizli denizci Azil Kaptan uzun seferin ardından Rize'ye döner. Ancak gemisinde karşılaştığı yasa dışı bir olaya sessiz kalamaz ve bu durum ona tehlikeli bir düşman kazandırır. Aynı günlerde İstanbul'da yaşayan Maçari ailesinin varisi Mehmet hapisten çıkar. Hem sevdiği kadın hem de ailesi için zor kararlar almak zorundadır. İş nedeniyle Rize'ye gelen Güneş Aydınay, Azil'in yardımıyla hayatının dönüm noktalarından birini yaşar. Bu tanışma, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarırken geleceğin yönünü de belirleyecektir. Öte yandan Osman Maçari'nin uzun süredir gizlediği büyük sır, tüm aileyi geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükler.