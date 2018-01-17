Gözleri görmeyen kuzu beslenmekte güçlük çekiyor

Engelli kuzu, beslenme zamanında aradığı annesini bakıcısı yardımıyla bulabiliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 10 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu dünyaya geldi. Annesini bulmakta zorlanan kuzu, beslenme noktasında ise zor anlar yaşıyor

Gaziantep 'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Bilben'in İvesil cinsi koyunundan 10 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu dünyaya geldi. 10 günlük engelli kuzu, diğer hayvanlar gibi yaşama sıkı sıkı tutunurken, beslenme zamanında ise hayli zor anlar yaşıyor. Annesi yerine başka koyunların yanına giden kuzu, bakıcıların yardımıyla aradığı annesini bulup, beslenebiliyor. Mehmet Bilben, hayli zor anlar yaşayan ve doğuştan görme engelli kuzuyu tedavi ettirmek istiyor.

Yaklaşık 100 koyunu ve yaklaşık 50 kuzusu bulunan Mehmet Bilben, "Zavallı kuzu, iki gözü görmemesine rağmen yaşama tutunuyor. Her şeyin başı sevgi annesinin sevgisi ile ayakta duruyor, benim sevgimle büyüyor. Bu kuzuya yaşadığı sürece bakacağım. İnsanın vicdanı parçalanıyor" dedi.

Bilben yavru kuzunun annesinin de ayakları ile yardımcı olduğunu anlatarak, "Bu kuzunun anneside yavrusunun görmediğini hissetmiş herhalde. Yavrusu yanına gelince ayakları yardımcı oluyor. Yavrusunu bulamayınca melemeye başlıyor, yavrusunu bulup doyurmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Bilben yaklaşık yarım asırdır hayvancılıkla uğuraştığını fakat daha önce gözleri görmeyen bir hayvan ile karşılaşmadığını da sözlerine ekledi.

Hayvanı inceleyen Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil ise yavrunun anne karnındaki A vitamin eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, "Bu yavrunun gözlerinin görmemesi anne karnında A vitamin eksikliğine bağlı olarak oluşan bir rahatsızlıktan kaynaklanmış. Doğum sonrası bakar körlük oluşur. Tedavisi çok zor. Yavru dünyaya geldikten sonra tedavisi yok denilebilecek kadar azdır. Gözlerinin görmesi için yüzde 5 yada 10 gibi bir ihtimal var" ifadelerini kullandı.

Benzer durumlarla karşılaşılmaması için uyarılarda da bulunan Yıldızgil, "Üreticinin gebe hayvanlarına A vitamini vermesi ile benzer durumların önüne geçilebilir . Küçük baş hayvanlarda çok rastlamadığımız bir olay. Daha çok meraya bağlı besleme yapıldığından A vitamin eksikliği pek olmuyor" diye konuştu.