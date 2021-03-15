Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir

Türkiye'de koronayla mücadele kapsamında, 1 Mart itibarıyla 'Yeni Kontrollü Normalleşme' dönemine geçildi. Tüm gözler bu akşam açıklanacak olan ikinci risk haritasında. Risk haritası kapsamında illerde renk kodlarına göre uygulanacak yeni tebdirlere bir alternatif getirileceği öne sürülüyor. Buna göre, illerdeki ilçelerin haritadaki renklerinden bağımsız olarak risk durumlarına göre farklı bir renkle kodlanmaları mümkün olacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında 1 yıl geride kaldı. Dünya koronavirüs sürecinde 'Yeni Normal Hayat'ı tartışıyor. Vatandaş aşı haberleriyle umutlansa da, yine art arda gelen mutasyon haberleri ile karamsarlığa kapıldı.

ÇÖZÜMLER ARANIYOR

Sabah'ın haberine göre, bu süreçte ülkeler 'tam kapanma' yerine ekonomileri ve sağlık sistemini ayakta tutacak lokal çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemi altyapısı ile bu süreçten dünyanın birçok ülkesine nazaran daha az hasarla çıktı. Ancak virüsle mücadelede rehavete yer olmaması nedeniyle ekonomi ve sağlık sistemini dinamik tutacak çözümler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Bilim Kurulu'nca üretilmeye çalışılıyor.

RENK KODLARI DEVREYE GİRDİ

Bu kapsamda hayatımıza son olarak illerin renk kodları ile risk durumlarının belirlenmesi girdi. İllerde düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu, çok yüksek risk ise kırmızı olarak belirlendi. Mavi ve Sarı renk koduna sahip illerde kısıtlamalar oldukça gevşetilirken, turuncu illerde nispeten gevşetildi. Kırmızı illerde ise tedbirler aynen uygulanmaya devam etti.

MAVİ VE SARI İLLERDE DAHA ESNEK TEDBİRLER

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan risk haritasına göre, mavi ve sarı renk koduna sahip olan illerde kısıtlamalar oldukça esnetildi. Buna göre; mavi ve sarı renk kodlu illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüz yüze eğitime de geçilen illerde, nikah merasimleri 1 saati geçmemek kaydı ile 100 kişi ile yapılabiliyor. Bu illerde 21.05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Bu illerde yine 07.00 ile 19.00 saatleri arasında kafeler, restoranlar, kıraathaneler açık.

TURUNCU VE KIRMIZI İLLER GÖZETİM ALTINDA

Yüksek risk ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise kısıtlamalar oldukça az olarak esnetildi. Önlemlerin sürdüğü illerde vaka sayılarının azaltılması için il hıfzıssıhha kurulu ek kararlar alabilecek. Turuncu illerde 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile kafe, restoran, lokanta, kıraathane vb. işletmeler açık olacak. Kırmızı illerde ise bu işletmeler bir süre daha kapalı kalacak. Nikahlar turuncu renk koduna sahip illerde 50 kişi ile 1 saat şeklinde yapılabilecek. Çok yüksek riskli illerde de aynı formül geçerli olacak. Öte yandan hafta içi 21.00 - 05.00 arası uygulanan yasak yine geçerli olacak. Cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırılırken, pazar günü sokak kısıtlaması bu illerde sürecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek. Okul öncesi, ilkokullar, 8.ve 12 sınıflar yüksek ve çok yüksek riskli illerde açık olacak.

YENİ BİR ALTERNATİF GELEBİLİR

Renk kodu uygulamasına yeni bir alternatif gelebilir. Kabine'ni ve yetkililerin bu konu üzerinde çalışacağı bildiriliyor.

Özellikle büyükşehirlerin kırmızı bölge uygulamalarına geçilmeden alternatif başka önlemler üzerinde durulduğu bildirildi. Örneğin, sarı ya da turuncu illerde bazı kırmızı bölgeler (vakaların çok yoğun olduğu ilçeler gibi) ilan edilmesi, bazı kırmızı bölge kurullarının uygulanması gibi karma bir uygulama yapılmasına yönelik alternatifler üzerinde de duruluyor. Buralarda topluma "kurallara uymazsanız kısıtlamaların olduğu hayıtına geri dönmek zorunda kalabilirsin" mesajı verilmesi için HES kodu uygulanan yerlere yasak getirilmesi de seçenekler arasında.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kritik toplantı saat 16.00'da başlayacak. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenecek. Toplantının ardından yeni renk kodları duyurulacak. Yeni tedbirlerin de bu toplantı sonrası duyurulacağı belirtiliyor.