Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi
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Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi

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Montrö bildirisinde imzası bulunan ve gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen, gözaltındaki amirallerin ilk ifadelerini açıkladı. Ülgen, "Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan biz değiliz' Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergün Mengi" dedi.

'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 şüpheli ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan emekli amirallerin sorgusu Ankara Emniyeti'nde sürüyor. Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı. Soruşturmayla ilgili bu gelişmeler yaşanırken gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen açıklamalarda bulundu.

"GÖZALTINDAKİ 10 KİŞİ METNİ HAZIRLAMADI"

Halk TV'de konuşan avukat Celal Ülgen, bildiriyi imzalayan 104 emekli amiral arasından gözaltına alınan 10 kişinin bildirinin hazırlayıcısı olmadığını söylerken, "Arkadaşlar şunu söylüyorlar, 'Bizim buraya gelişimiz şu: Kamuoyunda bizim önde olmamız'. Kimisi makale yazarak, kimisi Mavi Vatan çalışmasıyla, kimisi tweet atarak, kimisi televizyonlara çıkıp program yaparak önde olan arkadaşlar. Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşan değiliz, basına veren değiliz'. Bunu açık olarak, net olarak söylüyorum. Bu bilgiler geldi, şaşırdım.

"BU 10 KİŞİ BİR ARAYA BİLE GELMEDİ"

Savcılık soruşturma başlatıp 10 kişiyi gözaltına alın, evini arayın, bilgisayarlarını alın gelin diyorsa, bu 10 kişinin mutlaka bu metni yazmış olması veya hazırlığını bir araya gelerek yapmış olması lazım. Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi." ifadesini kullandı.

"METNİ HAZIRLAYAN İYİ PARTİ KURUCUSU ERGUN MENGİ"

Metni hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İyi Parti kurucularından Ergun Mengi olduğunu söyleyen Ülgen, "Yeni gözaltılar beklemiyorum. Bu kişiler, Cem Gürdeniz deyince herkes tanıyor, diğer arkadaşları söyleyince, Alaattin Sevim, herkes tanıyor. Çünkü bu arkadaşlar televizyonlara çıkıyorlar, göz önünde. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İyi Parti kurucusu Ergun Mengi." açıklamasında bulundu.

Ülgen'in açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar. Metinde bir suç unsuru olsa, ben on defa okudum, bir suç yok. Neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum. Montrö konusunda bir açıklamayı kim yapacaktı? Turşucu Hurşit mi yapacaktı, pazarcılar derneği mi yapacaktı? Açıklamayı emekli amiraller yapar, bunlar sivil hayattalar."

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Öte yandan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltına alındığı, 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a tebligat yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Mengi'nin, İYİ Parti yönetimindeki görevinden geçen aylarda istifa ettiği belirtildi.

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Haber Yorumları (1)
TATA TARARIM : beklendiği gibi
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