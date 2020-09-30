Gözaltına alınan HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, istifa edecek

Kobani olayları sebebiyle gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa edeceğini açıkladı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Bilgen, bugün Twitter hesabından, "Herkese selamlar, birazdan emniyet ifadesine gireceğim. İfade öncesi kamuoyuna iletmek istediğim mesajı paylaşıyorum" diyerek, istifa edeceğini duyurdu.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında Ayhan Bilgen'i de gözaltına alıp evinde arama yapmıştı.

"İSTİFA EDECEĞİM"

Bilgen, Twitter hesabından "Herkese selamlar, birazdan emniyet ifadesine gireceğim. İfade öncesi kamuoyuna iletmek istediğim mesajı paylaşıyorum" notu ile bir metin paylaştı. Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Ben demokrasicilik oynayacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın ister serbest bırakın. Gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır.

"KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇMAMALIDIR"

1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu bir mevzinin terk edilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, Belediye Başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy veren vermeyen tüm hemşerilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim"