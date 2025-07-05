Gözaltına alınan belediye başkanları kimler? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor. Detaylar...

GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan, Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu, ve Seyhan Belediyesi Büro İşçisi Özcan Zenger gözaltına alındı.

Ekiplerin, firari 4 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Adana ve Adıyaman Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlendi.

Rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alındı, yurt dışındaki oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise aranıyor. Gökhan Böcek'in boşanma sürecindeki eşi adına 30 milyon TL'lik ev alındığı, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi.