Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler