Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler
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Türk Oftalmoloji Derneği, Selçuk Üniversitesi, Konya, Güncel

Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.

08.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:58
Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Konya'da Dünya Glokom Haftası nedeniyle,Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Selçuk Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliğiyle, Bisiklet Federasyonu'nun da katkılarıyla farkındalık oluşturmak için "Bisiklet Turu" düzenlendi.

Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Göz tansiyonuna dikkati çekmek için pedal çevirdiler

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