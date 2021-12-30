GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DR. YETKİN GÖRLÜĞÜN ÖNDE GELEN NEDENDEN BİRİ KATARAKT GELİYOR

MARDİN'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esat Yetkin, çok sık gördükleri katarakt hastalığının ihmal edilmesi durumunda görme bozukluklarına yol açabileceğini söyledi.

Midyat Devlet Hastanesi'nde bir ayrda 30 kadar katarakt ameliyatı yaptıklarını belirten Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Esat Yetkin, katarakt bütün dünyadaki körlüğün en önde gelen nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Özellikle 60 yaş üstünde bireylerin çoğunluğunda gözde katarakt belli bir zamanda gelişebildiğini dile getiren Yetkin, Dünyada aynı zamanda en çok gerçekleştirilen cerrahi operasyonda katarakt ameliyatıdır. Teknolojideki gelişmelerle beraber yaklaşık 10-15 yıldır artık Türkiye'de ilçelerde de katarakt ameliyatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmekteyiz? dedi.

Katarakt ameliyatlarının hasta uyutulmadan ve acısız bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Dr. Yetkin, Gözü normal olan bireyler uzunca bir süre kataraktlarının olduğunu fark edemiyorlar. Çünkü bir gözü tam gören bir kişi diğer gözünde görme azlığı gelişse bile sağlam gözüyle görmeye devam ettiği için bunu geç fark edebiliyor. Bunun önüne geçmek için özellikle 60 yaşın üstündeki vatandaşlarımız, yılda en az bir veya iki kez rutin göz kontrolü önermekteyiz. Çünkü katarktın yanı sıra sarı nokta hastalığı ismini verdiğimiz başka bazı hastalıklarda ileri yaşta sıklığı arttığı için göz muayenesi önermekteyiz. Hastade bir ayda 30 kadar katarakt ameliyatı yaptık. Gözünde problem olan vatandaşyarımız randevu alarak muayeneye gelebilir diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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