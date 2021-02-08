Göz hastalarına "akıllı mercek" uyarısı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Koytak, bazı sağlık kurumları ve hekimlerin çok odaklı merceklere pazarlanacak bir ürün gözüyle bakıp toplumun göz sağlığını tehlikeye attığını ifade etti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Koytak, bazı sağlık kurumları ve hekimlerin çok odaklı merceklere pazarlanacak bir ürün gözüyle bakıp toplumun göz sağlığını tehlikeye attığını ifade etti.

Koytak yaptığı yazılı açıklamada, "akıllı mercek" olarak tanıtılan çok odaklı göz içi merceğinin, 1970'lerden bu yana katarakt ameliyatlarında göz içine yerleştirdikleri yapay merceklerin güncel bir modeli olduğunu belirtti.

Çok odaklı merceklerin standart (tek odaklı) merceklerden farkının sadece uzakta değil, yakın ve ara mesafelerde de gözlüksüz görüş sağlama iddiası olduğuna işaret eden Koytak, "Ne var ki, görüş kalitesi standart merceklerin sağladığı görüş kalitesini yakalayabilmiş ya da doğal merceğimizi başarıyla taklit edebilmiş çok odaklı mercek tasarımına henüz ulaşılabilmiş değildir. Bazı sağlık kurumları ve hekimler çok odaklı merceklere pazarlanacak bir ürün gözüyle bakıp toplumun göz sağlığını tehlikeye atabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Koytak, çok odaklı merceklerin detaylı bir hasta değerlendirmesi sonrasında, hastanın mevcut ve gelecekte yaşaması muhtemel sağlık sorunları da dikkate alınarak, kişinin yaşam tarzı ve beklentileri değerlendirildikten sonra ve en önemlisi, hasta işlemin olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle ilgili yeterince bilgilendirildikten sonra önerilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Arif Koytak, akıllı mercek ile ilgili dikkat edilmesi gereken konularla ilgili şunları kaydetti:

"Bu merceklerin kullanıldığı hastaların neredeyse tamamında, değişen oranlarda, disfotopsi dediğimiz rahatsız edici ışık oyunları gözlenmektedir ve bu olası şikayetler konusunda hastalar önceden uyarılmalıdır. Çok odaklı mercekler kontrast hassasiyetini ve düşük ışıklı ortamlarda görüş yeteneğini standart merceklere oranla daha fazla bozmaktadır. Hassas ve detaylı görme becerisi gerektiren uğraşları olan kişilerin bu yan etkiler nedeniyle çok odaklı merceklerden uzak durması gerekir. Çok odaklı merceklerin katarakt dışında göz problemleri olan, özellikle sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati gibi retina hastalıkları olan kişilerde kesinlikle uygulanmaması gerekir. Bunlar retina hastalığı bulunan kişilerin görüş kalitesini olumsuz etkilemektedir. Çok odaklı merceklerin göz içine yerleştirilmesi cerrahi bir işlemdir ve bu ameliyatın da kendine ait riskleri ve komplikasyonları vardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy