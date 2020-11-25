Got7 "Breath" şarkı sözleri nelerdir? Türkçe ve İngilizce sözleri! 'Breath' şarkısı hakkında bilgiler! Şarkı ne zaman çıktı?
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Got7 "Breath" şarkı sözleri nelerdir? Türkçe ve İngilizce sözleri! 'Breath' şarkısı hakkında bilgiler! Şarkı ne zaman çıktı?

25.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:02
Got7

Dünyaca ünlü koreli grup Got7 geçtiğimiz gün yeni şarkısını çıkardı. Şarkı kısa sürede 11 milyon izlenme aldı. "'Breath" şarkısının sözleri ve hakkında bilgileri merak edildi. Peki Breath şarkı sözleri nelerdir? Şarkının İngilizce ve Türkçe karşılığı nedir?

Koreli grup GOT7yeni şarkısını 23 Kasım tarihinde Youtube'a yükledi. Şarkı 2 gün içerisinde 11 milyon izlenme aldı. İzleyiciler şarkının sözlerini merak etti. Peki "Breath" şarkısının sözleri nelerdir?

GOT7 "BREATH" ŞARKI SÖZLERİ (İNGİLİZCE VERSİYON)

Turn the lights on

Breathe in

Breathe out

You and me now

I feel it feel it

I can feel your love

Like a dream

You are so amazing

Breathe in

Breathe out

You and me now

I feel it feel it

I can feel your love

With me

Down down down

All I need is you

Breathe in

Breathe out

You and me now

I feel it feel it

I can feel your love

GOT7 "BREATH" TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ

Işıkları aç

Nefes al

Nefes ver

Sen ve ben şimdi

Hissettiğini hissediyorum

Aşkını hissedebiliyorum

Bir rüya gibi

İnanılmazsın

Nefes al

Nefes ver

Sen ve ben şimdi

Hissettiğini hissediyorum

Aşkını hissedebiliyorum

Benimle

Aşağı aşağı aşağı

Tek ihtiyacım olan sensin

Nefes al

Nefes ver

Sen ve ben şimdi

Hissettiğini hissediyorum

Aşkını hissedebiliyorum

NOT : Şarkı sözleri bu şekildedir. Şarkı sözlerinin çoğu korece olduğu için biraz anlamsız gelebilir. Biz İngilizce versiyonlarını aldık. Fakat daha çok şarkıda Kore'ce sözler yer almaktadır.

GOT7 GRUBU HAKKINDA BİLGİLER

GOT7, Güney Koreli K-pop grubudur. JYP Entertainment'ta 16 Ocak 2014'te Girls Girls Girls adlı şarkı ile çıkış yapan grup yedi kişiden oluşmaktadır. JB, Jinyoung, Mark, Jackson, Youngjae, Yugyeom ve Bambam. Çok uluslu olan grupta Güney Kore, Amerika, Hong Kong ve Taylandlı üyeler vardır. İki üyesi, JB ve Jinyoung, 2012 yılında JJ Project olarak çıkış yaptılar. Grubun dream knight isimli mini dizisi vardır.

GOT7,2008 yılında çıkış yapan 2PM adlı gruptan sonra JYP Entertainment'tan çıkış yapan ilk erkek gruptur. Grubun şarkılarında ve performanslarında çok ''tricking'' bulunduğu için üst düzey grup GOT7 sahne performanslarıyla dikkat çekti.20 Ocak 2014'te grubun ilk albümleri olan Got it? yayınlandı.

Üyeler Mnet'in müzik şovu M Countdown'ı "Girls Girls Girls" başlıklı şarkısıyla resmen başlattılar. 18 Kasım 2014'te grup, ilk stüdyo albümü olan Identify'yi yayınladı. Bunların ardından ikinci stüdyo albümü Flight Log: Turbulence 2016'da izlendi. 2014 yılında yaptıkları çalışmalarla Got7, Seul Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı Grubu'nu kazandı ve 29. Altın Disk Ödülü'ne aday gösterildi , Yeni Sanatçı Ödülü kazandı. 2016'da grup, ilk Japon stüdyo albümü ''Moriagatteyo''yu piyasaya sürdü.

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