Got7 "Breath" şarkı sözleri nelerdir? Türkçe ve İngilizce sözleri! 'Breath' şarkısı hakkında bilgiler! Şarkı ne zaman çıktı?
Dünyaca ünlü koreli grup Got7 geçtiğimiz gün yeni şarkısını çıkardı. Şarkı kısa sürede 11 milyon izlenme aldı. "'Breath" şarkısının sözleri ve hakkında bilgileri merak edildi. Peki Breath şarkı sözleri nelerdir? Şarkının İngilizce ve Türkçe karşılığı nedir?
Koreli grup GOT7yeni şarkısını 23 Kasım tarihinde Youtube'a yükledi. Şarkı 2 gün içerisinde 11 milyon izlenme aldı. İzleyiciler şarkının sözlerini merak etti. Peki "Breath" şarkısının sözleri nelerdir?
GOT7 "BREATH" ŞARKI SÖZLERİ (İNGİLİZCE VERSİYON)
Turn the lights on
Breathe in
Breathe out
You and me now
I feel it feel it
I can feel your love
Like a dream
You are so amazing
Breathe in
Breathe out
You and me now
I feel it feel it
I can feel your love
With me
Down down down
All I need is you
Breathe in
Breathe out
You and me now
I feel it feel it
I can feel your love
GOT7 "BREATH" TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ
Işıkları aç
Nefes al
Nefes ver
Sen ve ben şimdi
Hissettiğini hissediyorum
Aşkını hissedebiliyorum
Bir rüya gibi
İnanılmazsın
Nefes al
Nefes ver
Sen ve ben şimdi
Hissettiğini hissediyorum
Aşkını hissedebiliyorum
Benimle
Aşağı aşağı aşağı
Tek ihtiyacım olan sensin
Nefes al
Nefes ver
Sen ve ben şimdi
Hissettiğini hissediyorum
Aşkını hissedebiliyorum
NOT : Şarkı sözleri bu şekildedir. Şarkı sözlerinin çoğu korece olduğu için biraz anlamsız gelebilir. Biz İngilizce versiyonlarını aldık. Fakat daha çok şarkıda Kore'ce sözler yer almaktadır.
GOT7 GRUBU HAKKINDA BİLGİLER
GOT7, Güney Koreli K-pop grubudur. JYP Entertainment'ta 16 Ocak 2014'te Girls Girls Girls adlı şarkı ile çıkış yapan grup yedi kişiden oluşmaktadır. JB, Jinyoung, Mark, Jackson, Youngjae, Yugyeom ve Bambam. Çok uluslu olan grupta Güney Kore, Amerika, Hong Kong ve Taylandlı üyeler vardır. İki üyesi, JB ve Jinyoung, 2012 yılında JJ Project olarak çıkış yaptılar. Grubun dream knight isimli mini dizisi vardır.
GOT7,2008 yılında çıkış yapan 2PM adlı gruptan sonra JYP Entertainment'tan çıkış yapan ilk erkek gruptur. Grubun şarkılarında ve performanslarında çok ''tricking'' bulunduğu için üst düzey grup GOT7 sahne performanslarıyla dikkat çekti.20 Ocak 2014'te grubun ilk albümleri olan Got it? yayınlandı.
Üyeler Mnet'in müzik şovu M Countdown'ı "Girls Girls Girls" başlıklı şarkısıyla resmen başlattılar. 18 Kasım 2014'te grup, ilk stüdyo albümü olan Identify'yi yayınladı. Bunların ardından ikinci stüdyo albümü Flight Log: Turbulence 2016'da izlendi. 2014 yılında yaptıkları çalışmalarla Got7, Seul Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı Grubu'nu kazandı ve 29. Altın Disk Ödülü'ne aday gösterildi , Yeni Sanatçı Ödülü kazandı. 2016'da grup, ilk Japon stüdyo albümü ''Moriagatteyo''yu piyasaya sürdü.