Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı
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Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı

Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de kendisine hurdacı süsü veren at arabalı hırsız, yazlık konutun bahçesine girerek elektrikli su motorunu çaldı.

Balıkesir'de kendisine hurdacı süsü veren at arabalı hırsız, yazlık konutun bahçesine girerek elektrikli su motorunu çaldı. Hırsızın su motorunu çalarken rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edremit ilçesinin Akçay Mahallesinde sabah saatlerinde at arabasıyla bir yazlık evin önüne giden zanlı, evin demir kapısının üzerinden kendi evine girer gibi rahatça geçti. Zanlı, daha sonra kapı kenarında duran elektrikli su pompasını görerek aldı ve tekrar kapının üzerinden atlayarak çaldığı su pompasını at arabasına yükleyip oradan uzaklaştı. Edremit ilçesinde bir süre önce at arabaları bu tip hırsızlık olaylarında kullanıldığı için yasaklanmıştı. Edremit Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medyadaki görüntüleri ihbar kabul ederek konuşla ilgili çalışma başlattı. - BALIKESİR

Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı
Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı
Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı
Göstere göstere çaldı, kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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