Görüşmeler sonrası hava saldırıları yüzde 80 azaldı: Yemen'de ateşkes mi geliyor?

23.11.2019 00:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:19

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths cuma günü Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu raporda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun İran destekli Husilere karşı Yemen'de düzenlediği hava saldırılarının son iki haftada yüzde 80 oranında azaldığını bildirdi.



2015 yılında savaşa müdahil olan koalisyon, devrilen Sana hükümetinin yeniden kontrolü ele almasını sağlamaya çalışıyor. Bu süreçte koalisyon binlerce hava saldırısı düzenledi ve içerisinde hastaneler, okullar ve pazarların da olduğu sivil hedefler vurulduğu için uluslararası seviyede sert eleştirilere ve kınamalara maruz kaldı. Euronews.com'da Görüntüle