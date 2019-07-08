Görür Görmez Gücünü Hissettiren Bugatti SUV Konsepti

Şehir içi araçlar ile arazi araçları arasında yer alan, SUV veya crossover olarak adlandırılan otomobiller, son dönemlerde çok popüler hale geldi. Dolayısı ile lüks otomobil üreticileri de SUV pazarına girdi. Lamborghini, Maserati, Bentley ve Rolls-Royce gibi firmaların hali hazırda bu segmentte araçları bulunuyor. Ferrari ve Aston Martin de kendi araçlarını geliştiriyorlar.

Rakiplerinden geride kalmak istemeyen Bugatti'nin de kendi SUV otomobilini üretmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Bir Bugatti'den bahsediyorsak aracın hızlı, güçlü ve egzotik olmasını bekleyebiliriz (ve de pahalı olmasını).

Boşnak tasarımcı Sajdin Osmancevic tarafından yapılan konsept tasarımlar oldukça dikkat çekici. Bu durumun en önemli sebebi ise Osmancevic'in Skoda'da çalışıyor olması. Skoda, Bugatti ile birlikte Volkswagen çatısı altında bulunuyor. Daha önce Bugatti Veyron için tasarım yapan Jozek Kaban, kariyerine Skoda'da devam etmişti.

Osmancevic'in tasarımları oldukça kuvvetli çizgilere sahip sportif bir SUV ortaya koyuyor. Tasarım, keskin hatların yanı sıra Bugatti'nin olmazsa olmazı gereksiz büyük nal ızgara gibi özelliklere sahip.

Bugatti'nin geçmişinde yalnızca iki kapılı spor arabalar yok. Firma bugüne kadar limuzinler, sedanlar ve hatta bir uçak bile üretti. Son yıllarda endüstrinin gittiği yolu göz önüne alırsak, Bugatti'nin spor arabalar dışında bir şeyler üretmesi ve bu işe de SUV'lerden başlaması oldukça mümkün.