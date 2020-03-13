'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı
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Nurullah Genç, Yeni Cami, İstanbul, Kültür Sanat

'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı İTO destekleriyle Prof. Dr. Nurullah Genç'in fotoğraflarından oluşan 'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

13.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:19
'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

İSTANBUL - İTO destekleriyle Prof. Dr. Nurullah Genç'in fotoğraflarından oluşan 'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kültürel mirasları yarınlara taşımak amacıyla gerçekleştirdiği sanat etkinlikleri kapsamında, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 'Fotoğraf Sanatı'nın değerli eserlerini, sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Prof. Dr. Nurullah Genç'in 72 fotoğrafının yer aldığı 'Görünenin Şiiri Fotoğraf' adlı sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Serginin girişleri ücretsiz olurken, 21 Mart tarihine kadar ziyaret açık kalacak. Açılışa çok sayıda sanatsever katılırken, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve sanatçı Prof. Dr. Nurullah Genç açıklamalarda bulundu.

"30'u aşkın ülkede 300'e yakın fotoğrafım bugüne kadar sergilendi"

Açılışta konuşan Prof. Dr. Nurullah Genç, "İTO Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. 12 yıldır fotoğrafa emek veriyorum. 30'u aşkın ülkede 300'e yakın fotoğrafım bugüne kadar sergilendi. Altın madalya dahil ödüller var. Bugüne kadar bu kadar büyük bir sergiye muhatap olmamıştık. Zamanımız olmadı ve ilgilenemedik. Teklif İTO'dan geldi. İsrafil Kuralay, "Hocam bu fotoğrafların arkasında büyük bir emek var. Bunları sergileyelim." dedi. Bende kabul ettim ve böyle bir güzel çalışma ortaya çıktı. Çok güzel baskı ile çok güzel bir albüm hazırlandı. Burada dostlarımıza fotoğrafların hikayesini anlattım. Şu anda 72 fotoğraf sergileniyor. Fotoğraf kategorileri açsından deneysel fotoğraf hariç bütün kategorilerinde uluslararası sergiler için fotoğraflarım alınmış durumda. Benim sadece deneysel fotoğraflarım yok. Onun dışında makrodan geniş açıya, peyzajdan portreye, sosyal içerikli fotoğraflardan insanların hallerini anlatan fotoğraflara ve doğa fotoğraflar dahil olmak üzere pek çok fotoğrafım var." dedi.

"Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda her 15 günde bir farklı alanlarda sergiler düzenliyoruz"

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise şöyle konuştu: "Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda her 15 günde bir farklı alanlarda sergiler düzenliyoruz. Çoğunluğu geleneksel sanatlar olmak üzere farklı alanlarda da sergile oluyor. Bugün de çok farklı bir sergiyle beraberiz. Prof. Dr. Nurullah Genç hocamızın sergisi. Hocamızı genelde şair ve yazar yönleriyle biliriz. Şiir kitapları ve romanları var. Hocamızın, güzel sanatların dalı olan fotoğrafla ilgisini biz de bu vesile ile keşfetmiş olduk. Hocamız, uluslararası unvana sahip bir sanatçı. Hocamız burada ışıkla bir şiir yazmış. Gerçekten çok güzel enstantaneler ve çekilmesi zor fotoğraflar var. Hiçbir mizansene başvurmadan doğal olarak çekilmiş. Güzel fotoğrafı yakalamak için günlerce ışığı, açığı ve diğer unsurları beklemeniz gerekiyor. Bu sergide estetiğin, sanatın ve kompozisyonun zirvesi var. Bu anlamda hocama çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu fotoğraflardan oluşan, fotoğrafla şiiri birleştiren kitap çalışmasını da beraber yapacağız. Sergimiz ücretsiz ve herkese açık. İstanbul'un kalbinde herkesin görebileceği mekanda yer alıyor."

'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

Kaynak: İHA

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'Görünenin Şiiri Fotoğraf' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

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