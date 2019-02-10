Görme Engelliler Derneğinden Başkan Günaydın'a Teşekkür

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi yönetici ve üyeleriyle buluştu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey ve dernek yöneticileri ile üyelerini ziyaret etti. Derneklerini ziyaret eden istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın kendilerini onurlandırdığını söyleyen Mehmet Ali Özbey, "31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde başkanımıza başarılar diliyorum. Başkanımız bugüne kadar derneğimiz ve bizler için yapılabilecekleri yapmıştır. Bizleri yalnız bırakmadı. Çıkmış olduğu yeni 5 yıllık dönemde de başkanımıza başarılar diliyorum. Derneğimiz adına başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Görme engellilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Arkadaşlarımız yaşama sevincine sahipler. Toplum menfaatine uygun istek ve arzularda bulundular. Görme engellilerimiz için önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Örnek tavır içerisindeler. Bu ziyaretten çok memnunum. Tüm arkadaşlarımıza bize gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA