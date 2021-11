GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMEN, AZMİYLE ÖRNEK OLUYOR

KONYA (Habermetre) - Göz tansiyonu nedeniyle 10 yıl önce görme yetisini tamamen kaybeden ancak meslek aşkıyla hem kendi yolunu hem de öğrencilerinin yolunu aydınlatmayı sürdüren Beden Eğitimi Öğretmeni Sinan Bülent Şimşek, meslektaşlarına azmiyle örnek oluyor. Üniversite eğitimi sonrası gözlerini kaybeden Şimşek, pes etmedi; 2012'de girdiği E- Kpss'yi kazanarak Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Şerife Akkanat Ortaokulunda göreve başladı. Karşılaştığı zorlukların tek tek üstesinden geldiğini dile getiren Şimşek, "Ben her zaman 'Ne iş yaparsan yap, aşkla ve isteyerek yap. ' derim. İşimi çok seviyorum. İlkokuldan bu yana beden eğitimi öğretmeni olmanın hayaliyle büyüdüm. Şükür, mesleğimi de elde ettim. Çok çalışıp çabaladım. Tek amacım, aşkla yaptığım mesleğimi başarıyla sürdürebilmek. " dedi. Öğrencilerine her koşulda daha iyi eğitim verebilmek için bir spor salonuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi: "Çocuklarımla sadece beden eğitimi dersine yönelik değil, hayatın her alanında lazım olacak konuları da işliyoruz. Bazen yeri geliyor bahçe temizliği yapıyor, bazen de paylaşmanın önemini konuşuyoruz. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet