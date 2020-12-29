Görkem Yeltan kimdir? Görkem Yeltan hayatı ve biyografisi! Görkem Yeltan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Görkem Yeltan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Görkem Yeltan hakkında merak edilenler. Görkem Yeltan hayatı ve biyografisi. Görkem Yeltan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Görkem Yeltan merak konusu oldu. İşte Görkem Yeltan hakkında merak edilen Görkem Yeltan kimdir, Görkem Yeltan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖRKEM YELTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ocak 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: Nazilli

Hayatı

1977 yılında Nazilli'de dünyaya geldi. Annesinin adı Nesrin, babasının adı Halil'dir. Nazilli Lisesi ve İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. 1993 yılında oyunculuğa Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okurken başladı. 1993-1995 yılları arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda, 1995-1996'da "Tiyatro İstanbul"da, 1996-1997'de "Tiyatro Ti"de, 1997-1998'de "Bakırköy Belediye Tiyatrosu"nda, 1998-1999'da "Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu"nda oynadı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlk çocuk kitabı "Kırmızı'nın Mektupları" 2001 yılında basıldı. 2002 yılında şarkı sözlerini yazdığı Mehmet Güreli'nin "Odamda Yolculuk" albümü çıktı. 2003 yılında "Zebra Zaza", 2004 yılında "Hımbıl Beyaz", 2005 yılında "Kaplumbağa ve Eşek" ile " Define Bahçesi", 2006 yılında "Kelebek Kız", 2007 yılında "Yapraklı Pelerin" ile " Boyalı Hamsi ile Süs Balığı" isimli çocuk kitaplarını yayımladı. Çocuk kitaplarını çocuk albümlerine de dönüştürdü. 2003 yılında "Kırmızı'nın Günlüğü", 2004 yılında "Solucan Hımbıl Beyaz Zebra Zaza", 2006 yılında "Define Bahçesi" Yeditepe Müzik'ten ünlülerin sesinden çocuk albümü olarak çıktı. 2007 yılında çıkan Mehmet Güreli'nin "İplerin Kopuşu" albümünün şarkı sözleri de O'na aittir.

1993 yılında Süper Baba dizisi'nde oyunculuk kariyerine başlayan Görkem Yeltan daha sonra 1997 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kara Melek dizisi'nin 2.sezonu'nda Ayşe rolüyle tanında daha sonraki yıllarda İnsanlık Hali, Foksi Show, Komşu Komşu, Yüzleşme, Yılan Hikâyesi, Canım Kocacım, Biz Size Aşık Olduk, Sil Baştan, Davetsiz Misafir, En iyi Arkadaşım adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. 2006 yılında Tülin Soyarslan'ın yönettiği "Miras", Ayşe Ünal'ın yönettiği "Pulpa" kısa metraj filmlerinde rol aldı.

2007 yılında Gökhan Yorgancıgil'in yönettiği "Sıfır Dediğimde" filminde "Nevin" karakterini canlandırdı. 2008'de Mehmet Güreli'nin Peyami Safa'nın "Selma ve Gölgesi" romanından uyarlayarak çektiği "Gölge" filminde Selma karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 2009 yılında aynı zamanda senaryo ekibinde de bulunduğu Mahmut Fazıl Çoşkun'un Yönettiği "Uzak İhtimal" filminde "Clara"yı canlandırdı. Senaryo ekibiyle 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışmasında "En İyi Senaryo", 16. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Film 38. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde Kaplan ödülünü aldı. 2011 yılında Cemil Ağacıkoğlu'nun yönettiği "Eylül" filmiyle 18. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2009 yılının 24 Ağustos - 13 Kasım tarihleri arasında TRT Türk'te hafta içi her gün canlı yayınlanmakta olan kültür, sanat programı "Bu Ülke"yi sunmuştur. 2010-2011 yılları arasında Berkun Oya'nın yazıp yönettiği "Bomba" isimli oyunda oynamıştır. Görkem Yeltan oyunculuğunun, yazarlığının yanı sıra savaş karşıtı hareket içinde yer almaya devam etmektedir.

Radikal Kitap'ta "Çikolata" köşesinde, Taraf Kitap'ta "Kaborüko" köşesinde çocuk edebiyatına ilişkin makaleler yazmaktadır.

Aynı zamanda yazdığı ve rol aldığı 2015 yapımı Yemekteydik ve Karar Verdim filmi, yönetmenliğini yaptığı ilk film oldu.

Filmografisi

• Yemekteydik ve Karar Verdim - 2015

• Seni Seviyorum Adamım - 2014

• Kayıp Aranıyor (TV dizisi) - 2011

• Eylül - 2011

• Uzak İhtimal - 2009

• Güneşin Oğlu- 2008

• Gölge - 2008

• Sıfır Dediğimde - 2007

• Pulpa - 2006

• Miras - 2006

Diziler

• Küçük Hanımefendi - 2011-2012

• Ey Aşk Nerdesin - 2009

• Aşk Yakar - 2008

• Şölen - 2007

• Davetsiz Misafir - 2005

• En İyi Arkadaşım - 2004

• Sil Baştan - 2004

• Biz Size Aşık Olduk - 2002

• Canım Kocacığım - 2002

• İnsanlık Hali - 2000

• Yılan Hikayesi - 1999

• Yüzleşme - 1999

• Komşu Komşu - 1997

• Ruhsar - 1997

• Kara Melek - 1997

• Foksi Show - 1994

• Süper Baba - 1993