Görgü tanığı: Derya ile erkek arkadaşının tartıştığını duymadım
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Görgü tanığı: Derya ile erkek arkadaşının tartıştığını duymadım

Görgü tanığı: Derya ile erkek arkadaşının tartıştığını duymadım
Demirören Haber Ajansı / Müslim Sarıyar - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, terastan düşme sonucu ağır yaralanan Derya Kılıç'ın (24) tutuklanan erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın "Bir bayan arkadaşım aradı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, terastan düşme sonucu ağır yaralanan Derya Kılıç'ın (24) tutuklanan erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın "Bir bayan arkadaşım aradı. Bu yüzden Derya ile tartıştık. Derya teras kenarına gitti. Ayağı kaydı düştü" ifadesi görgü tanığının ifadesiyle çelişti. Aynı apartmanda oturan görgü tanığı, tartıştıklarını duymadığını, Derya'yı terastan sarkarken gördüğünü, yardıma koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi.

Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'nde 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AYAĞI KAYDI, DÜŞTÜ, BEN İTMEDİMİzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Deniz Özarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Özarslan'ın emniyetteki ifadesinde, "Derya Kılıç ile yaklaşık 1 aydır arkadaşlığımız var. Olay günü Derya sabah benim evime geldi. Öğle saatlerinde de gitti. Akşama doğru da bir kız arkadaşıyla birlikte tekrar geldi. Benim yanımda da erkek arkadaşım vardı. Dördümüz alkol aldık. Sonra Derya'nın yanında getirdiği kız arkadaşıyla benim yanımda olan arkadaşım birlikte çıktılar. Bir süre sonra da beni bir kadın arkadaşım telefonla aradı. Telefonu kapattıktan sonra Derya kıskandı. Benimle tartışmaya başladı. Teras katında bulunan parmaklıkların arkasına geçtiği sırada ayağı kaydı ve düştü. Ben itmedim" dediği belirtildi.'KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM'Aynı apartmanda oturan isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı ise polise verdiği ifadesinde Kılıç'ın terastan sarktığını, yardıma koştuğunu ama yetişemediğini belirterek, "Evimde otururken pencereden bir bayanın terastan sarktığını gördüm. Koştum ama yetişemedim. Onun öncesinde ise herhangi bir tartışma sesi duymadım. Bağrışma duymadım" dediği bildirildi.

Derya Kılıç'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Görgü tanığı: Derya ile erkek arkadaşının tartıştığını duymadım
Görgü tanığı: Derya ile erkek arkadaşının tartıştığını duymadım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim Sarıyar

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