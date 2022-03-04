Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

Son Dakika: Tarım Bakanlığı'nda görev değişimi! Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı

Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!