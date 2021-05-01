Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
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Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta (52) memleketi Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta (52) memleketi Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi Müdürlüğü emrinde görevli iken dün öğle saatlerinde görevli olduğu sırada üzerine yaklaşık 3 tonluk kapının düşmesi sonucu vefat etti.

İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta'nın cenazesi sabah saatlerinde hava yolu ile getirildiği Erzurum'da Abdurrahmangazi mezarlığında Pandemi kurallarına uygun olarak aile kabristanına defnedildi.

Cenaze töreninde görev şehidi Hayta'nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze namazına, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, adliye ve cezaevi çalışanları, Emniyet Müdürlüğü personeli, aile yakınları katıldı. - ERZURUM

Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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