Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı
AA, Kemal Ceylan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğlu için görev yeri olan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğlu için görev yeri olan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.