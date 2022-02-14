Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

AA, Kemal Ceylan - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğlu için görev yeri olan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğlu için görev yeri olan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Görevi başında kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Polis Memuru, Kalp Krizi, Boyabat, Sinop, Güncel, Haberler

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