Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: "10 numara 5 yıldız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: "10 numara 5 yıldız"

İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI - Haberler | Yaşam

Görenler hemen telefona sarıldı.

Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: "10 numara 5 yıldız"

Lüks araç gören 'masum' Edirneliler

EDİRNE - Edirne'de, Kenan Sofuoğlu'na ait olduğu iddia edilen ve çekici üzerinde taşınan Ferrari marka kırmızı lüks otomobili gören Edirneliler, cep telefonlarına sarıldı. Kimi oğlunu, kimisi arkadaşını, kimisi de öz çekim yaparak, lüks otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Edirne'nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi girişinde çekici üzerinde kırmızı lüks otomobil ile karşılaşan Edirneliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meraklı vatandaşlar, önce aracın sahibinin kim olduğunu konuşmaya başladı. Lüks otomobilin yüklü olduğu çekicinin plakasının ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun ismi ve soy isminin baş harfleri olan '54 KS 600' olması nedeniyle sahibinin ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu olduğunu iddia etmeye başladı.

En büyük ilgiyi çocuklar gösterdi

Kırmızı lüks otomobili gören çocuklar, hemen otomobilin önünde poz vererek, o anı ölümsüzleştirmek istedi. Sadece bilgisayar oyunlarında böyle araçlar gördüklerini dile getiren çocuklar, aracı elleyerek bir nevi hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

'10 numara 5 yıldız' yorumu

Kendisinin 'Edirne'de araca yakın bir noktada yemek yediği, aracı da özel izinle oraya park ettiği' dedikodusunun hızla yapılması ile lüks otomobilin etrafı ellerinde cep telefonu olan vatandaşlarla kalabalıklaşmaya başladı. Lüks otomobili fotoğraflayan vatandaşlar, '10 numara 5 yıldız' yorumunu yaptı.

Çekicinin şoförü 'ünlü bir iş adamın' dedi

Bir süre sonra çekici aracı kullanan şahıs şoför olduğunu ve görüntülenmek istemediğini dile getirerek, basın mensuplarına net bir açıklama yapmadı. Gizemli aracın ünlü bir iş adamına ait olduğunu ve yurt dışından getirdiğini söyleyerek, araçla bölgeden ayrıldı.

Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: '10 numara 5 yıldız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: "10 numara 5 yıldız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:36:38. #1.14#
title