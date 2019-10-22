Gören bir daha bakıyor, gözlerine inanamıyor

22.10.2019 11:39

Burdur Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk şehit Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan F-4 Fantom uçağı Burdur'a getirildi. Montajı tamamlanıp şehrin en önemli kavşaklarından birinde sergilenecek olan uçağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



2001 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınında düşmüş, Gök, ilk kadın şehit kadın pilot olarak tarihe geçmişti. Burdur Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk şehit Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünde bulunan F-4 Fantom uçağı satın alınarak Burdur'a getirildi. Burdur Belediye Meclisinden alınan bir kararla uçağın getirildiğini açıklayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur'a getirildi. Şehir merkezinde İbrahim Zeki Burdurlu caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel olarak hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiyenin ve Burdur'un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için kavşağın ismini de 'Şehit Teğmen Ayfer Gök' olarak belirlenecek" ifadelerinde bulundu. - BURDUR

Kaynak: İHA