Görele'de Haç Dağı Rekreasyon Projesi çalışmaları

13.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:14

Görele Kaymakamlığınca hayata geçirilmesi planlanan Haç Dağı Rekreasyon Projesi'nin animasyon çalışmaları tamamlandı.

İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel birikimini turizme kazandırma çabalarının devam ettiğini söyledi.

Haç Dağı'nın Görele'nin enteresan doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirten Ermiş, "Haç Dağı denize en yakın yükseltiye sahip bir yer. Bir anda kendinizi sıfırdan başlayarak 800 rakımda bulabiliyorsunuz ve etrafı panoramik olarak izleme imkanı da var." dedi.

Ermiş, Haç Dağı'nda Evliya Tepesi adında bir tepe de yer aldığına işaret ederek, "Tarihi kalıntılar da orada mevcut diyebilirim. Bu güzelliği herkesin yaşaması için orayı projelendirmeyi düşündük. Oraya restoran ve kafe, kameriyelerden oluşan rekreasyon piknik alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Haç Dağı'na doğru da doğal yapıyı bozmadan seyir terası alanı kurguluyoruz." diye konuştu.

Dağdan Görele başta olmak üzere Eynesil ve Çanakçı ilçelerini görme imkanı olduğuna dikkati çeken Ermiş, Görele'de turizmi geliştirmek, doğal, tarihi, kültürel değerlerini daha çok ortaya çıkarmayı amaçladıklarını, bunu da en kısa zamanda başaracaklarına inandığını dile getirdi.

Ermiş, bir yerin turizm açısından gelişmesinin diğer yerlere de katkısı olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sis Dağı'nın kayak merkezi olması oradaki turizm algısını Haç Dağı'na taşımak anlamına gelmektedir. Haç Dağı'nda yapılan projenin hayata geçmesi, Sis Dağı'nda kayak merkezi projesinin hayata geçmesi, Sağlık Köyü projesi, bölgede belediye çalışmaları, Dokuz Göz'ün mesire alanı olması, Paşaca Şelalesi'nin tabiat parkı olması. Bu doğal güzellikleri ne kadar ortaya çıkarıp tanıtabilirsek burası o kadar cazibe merkezi olacak. Daha çok tanınacak, daha çok misafir ve daha çok ziyaretçi gelecek, ilçede ticaret daha çok gelişecek."

Kaynak: AA