Gördes'te "Gelin Kardeş Olalım" Projesi Tanıtıldı

Manisa'nın Gördes ilçesi ile Antalya'nın Finike ilçesi arasında kardeşlik protokolü kapsamında yürütülen "Gelin Kardeş Olalım" projesi Gördesli çiftçilere tanıtıldı.

Antalya Valisi Münir Karaoğlu ile Gördes Kaymakamı Bekir Abacı arasında imzalanan kardeşlik protokolü kapsamında "Gelin Kardeş Olalım" projesi tanıtıldı. Antalya'nın Finike ilçesi ile Manisa'nın Gördes ilçesi arasında imzalanan kardeşlik protokolüyle tarımsal üretimde hem geliri arttırma hem de çiftçiler arasında sosyal iletişim kurulması hedeflendi. Proje ekibi tarafından Gördes'in Çiğiller ve Güneşli mahallelerinde çiftçilere uygulamalı eğitim verildi. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, "Geçtiğimiz ocak ayında Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve İlçe Kaymakamımız Bekir Abacı, beraberinde Antalya Finike, ile kardeşlik protokolü imzaladık. Projenin amacı Gördes ilçe ve mahallelerinde bulunan üreticilerimizin tarımsal yenilikleri doğru bilgi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılarak tarımsal geliri artırmak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA