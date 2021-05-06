"Gör bizi Şadi abi" diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Gör bizi Şadi abi" diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı

'Gör bizi Şadi abi' diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgınının başladığı günden itibaren, sokakları köpüklü sabun ile yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgınının başladığı günden itibaren, sokakları köpüklü sabun ile yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor. Ekiplerin yine Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yıkama sırasında, Simay ve Yağmur isimli gençler, ellerine fırça alarak sokağa indi. Sokağı fırçaladıkları anları sosyal medya hesaplarından, "İşe koyulduk dostlar, gör bunu Şadi Abi" diyerek paylaşan gençlere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sürpriz yaptı. Simay ve Yağmur'un oturdukları sokağa temizlik aracı giderken, temizlik personeli ile birlikte sokakları temizlediler. Yaşanan keyifli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgınının başladığı 2020 yılının Mart ayından itibaren virüsün bulaş zincirini kırmak için başlattığı çalışmalardan bir tanesi olan sokak yıkama ve dezenfekte uygulamasını, tam kapanma döneminde artırarak sürdürüyor. Tuzla Belediyesi yıkama aracı, Yayla Mahallesi'nde çalışma yaparken, evlerinin camlarından sokaklarının yıkandığını gören Simay ve Yağmur isimli gençler ellerine fırça alarak sokağa indiler. Sokağı fırçaladıkları anları sosyal medya hesaplarından, "İşe koyulduk dostlar, gör bunu Şadi Abi" diyerek paylaşan gençlere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sürpriz yaptı. Simay ve Yağmur'un oturdukları sokağa temizlik aracı giderken, temizlik personeli ile birlikte sokakları temizlediler. Gençlerin şaşkınları ve yaşadığı keyifli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"Bir baktık Tuzla Belediyesi yardıma gelmiş"

Yaşadıkları mutluluğu anlatan Simay Çetinel, "Sabah buradan Tuzla Belediyesinin arabası geçti. Köpüklü bir şekilde buraları temizliyorlardı ve her yerin köpük olduğunu fark ettim. Bunu gördüğümüz gibi aşağı inmeye karar verdik. Süpürgelerimizi alıp aşağıya indik. Fırçamız ile temizlemeye başladık ve sosyal medyadan paylaştık. Bir saat geçmeden bize ulaşıldı ve bir baktık, Tuzla Belediyesi bize yardıma gelmiş. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya aracı gönderdiği için ve bu kadar ekibi yorduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Düzenli olarak yıkama ve dezenfekte yapmaktayız"

Sokağı temizleyen Tuzla Belediyesi personeli, "Temizlik ile ilgili kardeşlerim sosyal medyadan yazmışlar. Kayıtsız kalamadık. Tuzla Belediyesi olarak ilçemizin cadde ve sokaklarında her gün düzenli olarak yıkama ve dezenfekte yapmaktayız. Kardeşlerimin duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başkanımızın selamını da kendilerine iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

'Gör bizi Şadi abi' diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı
'Gör bizi Şadi abi' diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı
'Gör bizi Şadi abi' diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı
'Gör bizi Şadi abi' diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL-TUZLA'DA GİYSİ KUMBARASINI AKILALMAZ YÖNTEMLE BOŞALTTI; O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-TUZLA'DA GİYSİ KUMBARASINI AKILALMAZ YÖNTEMLE BOŞALTTI; O ANLAR KAMERADA
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti
Kardeşi tarafından öldüren gencin son paylaşımı yürek yaktı: Can alıcı gelmiş canım almaya
Kardeşi tarafından öldüren gencin son paylaşımı yürek yaktı: Can alıcı gelmiş canım almaya
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Gör bizi Şadi abi" diyen gençlere Başkan Yazıcı sürpriz yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:54:39. #1.14#

title